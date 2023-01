Slippen en glijden met je hond in de auto, hoe loopt dat af? Vandaag • leestijd 4 minuten • 56 keer bekeken • bewaren

Nederland telt zo’n 1,8 miljoen honden. En je laat je trouwe viervoeter natuurlijk liever niet thuis als jij er gezellig met de auto op uit gaat. Maar wist je dat zelfs al bij een botsing met een snelheid van 50 km/u een hond kan veranderen in een dodelijk projectiel, met een kracht van maar liefst 1000 kilo? Niet zo’n goed idee dus, voor de veiligheid van zowel het dier zelf als dat van de andere inzittenden, om je harige vriend los in de auto te zetten tijdens het rijden. Maar hoe zit het met de alternatieven? Wij checken voor jou in hoeverre hondenvervoer-producten bescherming bieden bij gevaarlijke verkeerssituaties!

We bootsen verschillende gevaarlijke verkeerssituaties na om te zien wat er gebeurt als je ineens moet remmen, slipt op een glad wegdek of onverwacht moet uitwijken en je de grip op de weg kwijtraakt. Dat is op zichzelf al een potentieel gevaarlijke situatie, maar wat gebeurt er op zo’n moment met je hond in de auto? En in hoeverre maakt het verschil of deze vastzit met een tuigje, in een mand of in een kooi? Dit proberen we uit op de banen van het Rijvaardigheidscentrum in Lelystad met achter het stuur niemand minder dan internationaal racetalent en autocoureur in de W-series, Emely de Heus. Ciana Mayam is journalist en een groot hondenliefhebber, zij stapt ook bij Emely in de auto om te zien hoe het de honden vergaat op dit circuit.

Hondenvervoer

Emely en Ciana leggen parcoursen af met afwisselend een losse hond, hond in een tuigje, hond in een draagmand en hond in een kooi in de auto. Omdat we met TestCase-hond Jip natuurlijk niet te gek willen doen gebruiken we voornamelijk dummies die verzwaard zijn zodat ze genoeg gewicht hebben om voor een echte hond door te kunnen gaan. We scheuren over de banen met de volgende systemen om je hond in de auto mee te vervoeren: Een hondentuigje dat kan worden vastgemaakt zoals een autogordel, een draagmand van hard plastic die je op de achterbank kunt plaatsen en een metalen kooi voor in de achterbak.

Dummies vliegen door de auto

Bij het slalommen met echte hond Jip houdt Emely de snelheid laag, maar toch zien we op de camerabeelden dat Jip zich al behoorlijk schrap moet zetten. Wat er gebeurt als je wat harder moet uitwijken, zien we als Emely bij de volgende ronde de snelheid opvoert met twee losse dummies op de achterbank. Die moeten aan het eind van de rit van de grond worden gevist, de honden vallen om en vallen van de bank af. De draagmand van hard plastic zetten we goed vast met de autogordel, en dan is het tijd om te slippen. De mand blijft tot nu toe zitten, maar de verzwaarde dummy die erin zit moet het wel ontgelden. Die schiet heen en weer in de kooi. Ook de dummy die het tuigje om krijgt heeft het zwaar op de slipbaan. Dan volgt de metalen bench in de achterbak. De bench blijft op zijn plek en de dummy blijft staan, maar heeft na afloop wel de afdruk van de spijlen in zijn snuit staan omdat hij aan de binnenkant tegen de deur van het hok aan stoot tijdens het rijden.

Crash-test

Op deze banen kunnen we niet al te hard rijden. Maar wat als je met hoge snelheid een klap met je auto maakt? Met welk type product blijft je viervoeter dan het beste zitten? Het Center for Pet Safety heeft zo’n crash-test met verzwaarde dummies uitgevoerd om dit te onderzoeken. Op de beelden is te zien hoe verschillende dummies in een tuigje, mand of kooi met hoge snelheid in een nagebootst auto-ongeluk terecht komen. Uit die crash-test blijkt dat de honden bij een botsing op hoge snelheid gelanceerd worden. En dat ziet er heftig uit. Het tuigje knakt kapot waardoor de hond wordt gelanceerd. Ook de plastic mand moet het ontgelden en barst open door de klap. De bench blijft wel staan maar deukt behoorlijk in door de kracht die vrijkomt. Het laat zien dat zelfs als je je hond vastzet, een ongeluk op hoge snelheid een heftig effect heeft.