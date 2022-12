Slim apparaat op het oog? Geef geen datadief cadeau met kerst Vandaag • leestijd 4 minuten • 7084 keer bekeken • bewaren

Wasmachines, koptelefoons, deurbellen of horloges. Alles is tegenwoordig verbonden met het internet. Dat kan vaak erg handig zijn, maar waar veel mensen niet over nadenken is dat deze smart apparaten vaak een hoop privacy gevaren met zich meebrengen. De Amerikaanse non-profitorganisatie Mozilla heeft een handige lijst gemaakt van producten die je wel en niet moet vermijden tijdens deze feestdagen.

Je kan de lijst gemakkelijk sorteren op de ‘griezeligheid’ van een product. Zo zie je in een oogopslag welke producten je koste wat het kost moet vermijden, als privacy je wat waard is. Zo staan the usual suspects zoals Facebook-moederbedrijf Meta en Amazonbovenaan, nu met de nieuwste digitale snufjes zoals de Meta Portal of de Amazon Halo Band.

Smart speakers

De nieuwste speakers zijn vaak verbonden met het internet. Daarnaast hebben ze tegenwoordig vaak ook een met stem bestuurbare robot ingebouwd die je van alles kan vragen. Dat kan natuurlijk ontzettend handig zijn (“Alexa, zet een timer voor 10 minuten!”). Maar ook daar zitten natuurlijk ontzettend veel privacy gevaren aan, aangezien je een robot in huis haalt die zomaar met je mee kan zitten luisteren.

In principe is het zo dat de speaker niet de ganse dag opnames van je stem rechtstreeks doorspeelt naar medewerkers van Amazon. De speakers zijn zo ingesteld dat ze pas beginnen met het verwerken van vragen op het moment dat ze hun ‘wekwoord’ horen zoals ‘Alexa’, ‘Amazon’, of ‘Hey, Siri’. Maar uit onderzoek blijkt dat ze dat wekwoord vaker horen dan de bedoeling is. Tot wel 19 keer per dag. Iets om je bewust van te zijn als gebruiker.

Ingewikkeld privacybeleid

De nieuwste producten zijn ook vaak voorzien van extreem lange en onbegrijpelijke privacyvoorwaarden, waar de consument geen touw aan vast kan knopen. De VR-headset van Meta spant hierin de kroon met een privacybeleid van 37.700 woorden: oftewel een leestijd van gemiddeld vier uur en 50 minuten.

Opvallende privacygevaren

Een paar opvallende producten die op de ‘Privacy not included’ lijst staan, oftewel deze maken het heel bont:

Rayban zonnebril met Facebook View

Het wordt omgeschreven als een potentiële privacy-nachtmerrie: een zonnebril met twee camera’s en drie microfoons erop geïnstalleerd die communiceren met de Facebook View-app. Vooral van de app en het bijbehorende privacybeleid gingen de nekharen van de privacyexperts van Mozilla overeind staan! Zo heb je een Facebookaccount nodig om gebruik te maken van de app en Meta heeft niet bepaald een goede reputatie als het gaat om het bewaren van je data. Daarnaast verleen je toegang aan Meta tot alle bestanden, foto’s en metadata (informatie zoals de datum en locatie waar een foto is gemaakt) die deze bril maakt. Erg eng dus!

Amazon Smart-thermostaat

Een met spraak bestuurbare thermostaat is misschien niet iets waarvan je dacht dat je het ooit nodig zou hebben, maar Amazon heeft het toch gemaakt. Via Alexa kun je de temperatuur van je huis makkelijk controleren. Alleen ontwikkelt deze thermostaat-Alexa geheel zelfstandig en slim zogenoemde ‘ingevingen’. Alexa kan dus aan jouw gedragspatroon ‘aanvoelen’ wanneer je bijvoorbeeld ligt te slapen of niet thuis bent.

Aan de hand van deze ingevingen maakt Alexa dus haar eigen beslissingen over de temperatuur in je huis. Heel handig met deze energieprijzen, totdat het een keer misgaat natuurlijk en je een aangename 25 graden in je huis hebt loeien, terwijl je helemaal niet thuis bent, bijvoorbeeld.

Huawei horloge Kids 4 Pro

Een horloge waarmee je je kinderen kunt tracken. Maar echt tot in de fijnste details. Een gevalletje Big Brother is watching you. Je kan je kinderen met audio óf video bellen naar hun horloge. Je kan safe zones instellen waarbij je een notificatie krijgt wanneer je kind zo’n veilige zone verlaat. Je kan zelfs tracken hoe veel je kind in de zon heeft gezeten die dag. Erg gedetailleerde rapporten krijg je dus! De vraag is of je wil dat het Chinese Huawei ook deze rapporten ziet, want dat kunnen ze gewoon!

Lichtpuntje

Het is gelukkig niet alleen maar kommer en kwel. Er zijn, logischerwijs, ook producten die juist wél je privacy respecteren en een begrijpelijk privacybeleid hebben, volgens de bevindingen van Mozilla.

Mozilla schrijft op zijn website dat ze juist producten en diensten met een duidelijk privacybeleid willen belonen. Daarom heeft het ook een ‘Het beste van’ pagina in het leven geroepen, zodat je in een oogopslag kan zien welke e-reader, koptelefoon of horloge het naar hun oordeel het beste omgaat met jouw data. Zoals de smartspeakers van Sonos en de nieuwe Xbox gameconsole.

Tips om jezelf te beschermen

Mozilla deelt ook tips over hoe je jezelf kan beschermen tegen de slinkse privacyvoorwaarden van een hoop van deze producten. Zoals dat veel smartapparaten gepaard gaan met een eigen app om er optimaal gebruik van te maken. Wees hier extra voorzichtig mee:

Zorg ervoor dat je deze app niet verbindt met een Facebook of Google-account.

Zorg dat je de app verwijdert wanneer je deze niet meer gebruikt.

Geef de apps geen toegang tot je camera, microfoon of bestanden.

Wanneer je je voor het eerst inschrijft, geen de app geen toegang tot het tracken van je data.