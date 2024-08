'Sleutelloze' auto's eenvoudig te stelen: hoe voorkom je diefstal? Vandaag • leestijd 3 minuten • 10102 keer bekeken • bewaren

Bijna alle auto's met een sleutelloos vergrendelsysteem – oftewel keyless entry – kunnen eenvoudig door derden worden geopend. De ADAC – zeg maar de Duitse ANWB – heeft bijna 700 'sleutelloze' auto's getest. Slecht 9 procent van de onderzochte modellen is wél voldoende beveiligd tegen diefstal, maar veel auto's kunnen door dieven worden gestolen zonder dat ze over de sleutel beschikken. Hoe kun je jouw auto beveiligen tegen dit soort diefstal?

Om wat voor soort auto's gaat het eigenlijk?

Het gaat om auto's die voorzien zijn van een zogenaamd keyless entry-systeem. Als je in de buurt bent van een auto die is uitgerust met dit systeem en je de sleutel op zak hebt, wordt het signaal van de sleutel automatisch herkend en wordt het portier ontgrendeld.

Zit je eenmaal achter het stuur? Dan hoef je niet te rommelen met sleutels: een druk op de knop volstaat om de motor te starten. Tegenwoordig hebben auto's van bijna alle merken keyless entry. Het is (nog?) geen standaardfunctie, maar is doorgaans – vaak als optie – beschikbaar voor met name de duurdere modellen.

Handig systeem, maar helaas niet zonder risico. Er blijkt namelijk al enkele jaren sprake te zijn van een beveiligingslek in dit systeem. Een lek dat bovendien nog steeds niet gedicht is, ook al werd het probleem al in 2011 erkend en in de openbaarheid gebracht.

Onacceptabel, aldus de ADAC – oftewel de Duitse ANWB. Vrij vertaald stelt de organisatie: "Een duurder sluitsysteem met sleutelloze technologie moet minstens zo veilig zijn als een standaard systeem met een normale radiosleutel. Het zou niet makkelijker moeten zijn om te kraken". Ook wordt benadrukt dat fabrikanten de plicht hebben om voor adequate en moderne beveiliging te zorgen.

Hoe werkt deze vorm van diefstal?

Deze vorm van diefstal werkt als volgt. Er is apparatuur op de markt waarmee de signalen het signaal van de auto naar de autosleutel kunnen onderscheppen. Eén apparaat bevindt zich bij de auto, een ander apparaat bevindt zich in de nabijheid van de sleutel.

Het signaal wordt niet alleen onderschept, maar wordt vervolgens ook versterkt doorgestuurd. In plaats van dat de sleutel zich op enkele meters van het voertuig moet bevinden om het portier te ontgrendelen en de auto te kunnen starten, kan het signaal over enkele honderden meters worden verstuurd.

Vaak werken autodieven in tweetallen, zo meldt de Consumentenbond. Eén van de twee staat bijvoorbeeld bij de voordeur van een huis. Als de sleutelbos met de autosleutel aan een rekje bij de voordeur hangt, kan dat signaal met een apparaatje worden onderschept. Het signaal wordt naar de tweede dief gestuurd die met een speciaal apparaat bij de auto staat. Het portier is geopend en het is verder een kwestie van op een knop drukken om de motor te starten.

Dieven kunnen bovendien best een eind komen, aldus de ADAC. Zolang er brandstof in de tank zit, kunnen ze rijden. Als er wordt getankt terwijl de motor draait, kan de actieradius worden vergroot. Uiteraard niet praktisch voor gebruik op de langere termijn, maar het is natuurlijk hoe dan ook niet wenselijk dat dieven met jouw voertuig aan de haal gaan.

ADAC: "Slechts 9 procent is goed genoeg beveiligd"

De ADAC heeft sinds 2016 om precies te zijn 698 verschillende auto's getest die zijn uitgerust met keyless entry. De hierboven bestaande methode is gesimuleerd om te kijken hoe makkelijk het was om een auto op afstand te ontgrendelen.

Onderzoekers concluderen dat slechts 9 procent van deze auto's voldoende beveiligd is tegen dit soort diefstal. De overgrote meerderheid kon echter zonder problemen worden geopend en gestart.

De bond stelt wel dat bepaalde sleutelsystemen met zogenaamde ultrabreedbandtechnologie (UWB) veiliger zijn. Sinds 2019 maken meer en meer fabrikanten zoals Audi, Cupra, Seat, Škoda en Volkswagen gebruik van deze technologie. Daarnaast zijn er sleutels die zichzelf automatisch 'uitschakelen' zodra er enige tijd geen beweging wordt gedetecteerd. Deze sleutels zenden dan geen signaal meer uit, en dus is er geen signaal dat kan worden opgepikt door potentiële dieven.

Deze modellen zijn kwetsbaar

Een volledige, alfabetisch gesorteerde lijst van alle 698 onderzochte auto's kun je hier vinden (.pdf).

Hoe kun je deze diefstal voorkomen?

De ADAC raadt aan om het systeem – indien mogelijk – helemaal uit te schakelen en een stukje comfort in te leveren ten behoeve van de veiligheid.

Alternatieve manieren om de kans op diefstal te verkleinen zijn er ook. Automobilisten kunnen bijvoorbeeld overwegen om de sleutel te bewaren in een metalen blikje. Zelfs een kookpan wordt genoemd. Tot slot is het ook mogelijk om de sleutel in aluminiumfolie te wikkelen: aluminium blokkeert namelijk de straling.