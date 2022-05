Shell: 'Russische gasboycot vraagt ongekende besparing op energieverbruik'

lagerweij

6 mei 2022 - 11:08

Het is onverantwoord om zo snel van het gas af te gaan. Het doel was om Poetin te dwingen om te stoppen met zijn oorlog, maar daar lijkt het nog helemaal niet op. Maar door dat energie embargo zijn wij zelf ook getroffen waardoor dat er enorme economische problemen zullen ontstaan, dat is nu al iets van te zien. Gevolg is dat we daarmee ook in onze eigen voet schieten. Reken maar op veel onrust en demonstraties want als mensen de malaise zelf voelen en moeten inschikken wordt het pas echt spannend.