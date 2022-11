Series en muziek in hele EU afspeelbaar 17-05-2017 • leestijd 2 minuten • bewaren

Over een klein jaar kunnen Netflix-, HBO- en Spotify-abonnees in de hele EU genieten van het Nederlandse aanbod van de streamingdiensten. Dat geldt ook voor betaalde abonnementen op online sportzenders, e-books en games.

Rechtenkwesties

Vanwege rechtenkwesties is sommige betaalde content nu niet beschikbaar bij een verblijf in een ander EU-land. Dat gaat vanaf volgend voorjaar veranderen. Het Europees Parlement gaf donderdag in Straatsburg het groene licht hiervoor.

Onderhandelingsakkoord

De EU-instellingen hadden in februari al een onderhandelingsakkoord bereikt. Na de formele instemming van de lidstaten hebben aanbieders negen maanden om de veranderingen door te voeren.

Geoblocking

Gratis uitzendingen van bijvoorbeeld publieke omroepen vallen er niet onder. Het zogeheten geoblocking voor bepaalde programma’s blijft vooralsnog toegestaan.

,,Een erg kleine stap’’

VVD-Europarlementariër Cora van Nieuwenhuizen, een groot voorstander van een vrije Europese digitale markt, spreekt daarom van ,,een erg kleine stap’’. Marietje Schaake (D66) wil dat Europa nu ,,volop aan de bak’’ gaat om dergelijke beperkingen weg te werken.

Niet meer uit te leggen

Volgens Esther de Lange (CDA) maakt de wetgeving duidelijk dat het vrije verkeer van diensten ook geldt voor de digitale interne markt. ,,Het is gewoon niet meer uit te leggen dat een fles wijn makkelijker mee te nemen is in Europa dan je digitale abonnement of sportwedstrijd die je via een streamingdienst hebt gekocht.”

Nog aantrekkelijker

Vanaf volgende maand hoeven EU-burgers geen roamingkosten meer te betalen als ze in een ander EU-land online gaan. ,,Dat maakt series kijken in het buitenland dus nog aantrekkelijker’’, aldus Schaake.

