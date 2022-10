Senioren vinden moeilijk hun weg in digitale wereld Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

In een wereld waarin bijna alles online geregeld moet worden, is het voor veel ouderen lastig om hun weg daarin te vinden. De vele wachtwoorden voor alle accounts onthouden blijkt lastig voor deze groep, en ook het gebruik van nieuwe beveiligingsmethoden wordt als ingewikkeld ervaren. Dit blijkt uit onderzoek van SeniorWeb onder bijna 900 ouderen.

Alleen al een op de vijf ouderen heeft moeite met de gebruikte termen. Zo begrijpen zij niet of niet precies wat woorden als accounts, inloggen en verificatie betekenen. Dit is al een eerste drempel waar ouderen tegenaan lopen.

Wachtwoorden blijven een crime

Zeven op de tien ouderen vinden het onthouden van al hun wachtwoorden lastig: 86 procent heeft hier moeite mee. Het wijzigen van wachtwoorden is dan ook iets wat veel senioren niet al te vaak doen, maar een derde doet dit regelmatig. En dat terwijl het juist belangrijk is om je wachtwoord regelmatig te veranderen.

Omdat het onthouden van wachtwoorden moeilijk is, bewaart bijna de helft van de senioren ze op papier, bijvoorbeeld in een notitieboekje. Ook worden wachtwoorden digitaal opgeslagen. Ongeveer een kwart van de ouderen slaat ze op in een bestand op de computer. Een even groot aantal doet dit in de internetbrowser of gebruikt een wachtwoordmanager.

Nieuwe methodes zijn ingewikkeld en gedoe

Op het gebied van beveiliging van accounts gaan de ontwikkelingen snel en komen er telkens weer nieuwe mogelijkheden bij. Zoals het beveiligen van een digitaal apparaat met een vingerafdruk of gezichtsherkenning. Of pas toegang krijgen na een extra verificatie via bijvoorbeeld sms of authenticatie-app.

Behalve sms-controle worden veel nieuwe methodes nog maar weinig gebruikt door ouderen. Dit komt met name doordat men hier moeite mee heeft. Zo geven de ouderen die geen tweestapsverificatie gebruiken vooral aan dat ze dat niet doen, omdat ze niet (goed) weten hoe het werkt en dat het te veel tijd en moeite kost.

Hulp is hard nodig

Het onderwerp ‘accountbeveiliging’ is dus voor veel ouderen nog ingewikkeld. Zeker als er geen familie en/of vrienden zijn die kunnen helpen, is het voor deze groep vaak lastig om hun weg te vinden in de digitale wereld.

