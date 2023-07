Wat is schurft (scabiës)? En wat doe je als je het hebt? Vandaag • leestijd 3 minuten • bewaren

Schurftmijt © Afbeelding rechts: Kalumet, via Wikimedia Commons (CCBY-SA3.0)

Schurft lijkt een huidziekte uit een ver verleden, maar is weer helemaal terug. De besmettelijke aandoening wordt veroorzaakt door kleine beestjes die in je huid kruipen, daar gangetjes graven en zich voortplanten. Klinkt niet heel fijn toch? En dit gaat ook nog eens gepaard met bultjes die enorm kunnen jeuken. Maar wat is schurft nou precies? Hoe krijg je het? En wat doe je als je het hebt?

Wat is schurft?

Schurft is een huidziekte die wordt veroorzaakt door de schurftmijt (scabiësmijt). Schurftmijten zijn piepkleine beestjes die je met het blote ogen niet kunt zien. Ze lijken qua uiterlijk een beetje op kleine spinnetjes. De schurftmijt graaft een gangetje van ongeveer een centimeter in de huid van zijn gastheer of -vrouw. Hier leggen ze hun eitjes om zich voort te planten. Na een dag of drie komen de eitjes uit waardoor er weer nieuwe schurftmijten in je huid komen te wonen.

Waar zit de schurftmijt het liefst?

De gangetjes kun je herkennen aan de rode bultjes die verschijnen op je huid. Deze gangetjes jeuken ook nog eens enorm, vooral ‘s nachts en al helemaal als het warm is. Waar zit de schurftmijt graag? Dat zijn plekken met veel huidplooien en wrijving zoals je oksels, ellebogen, knieholtes en tussen je tenen en vingers. Je kan ook op andere plekken last hebben van schurftmijten, zoals je polsen, enkels, voeten, tepels, liezen of geslachtsdelen.

Hoe krijg je schurft?

Schurft is zeer besmettelijk en iedereen kan het oplopen. Je kunt schurft krijgen van iemand als je:

15 minuten of langer huid op huidcontact hebt gehad met iemand die schurft heeft.

Je vaak huidcontact hebt met iemand die schurft heeft. Bijvoorbeeld wanneer je iemand elke dag verzorgt, zoals een kind of oudere.

Je in aanraking komt met beddengoed, handdoeken of kleding van iemand met schurft. Ook stoffen meubels kun je beter vermijden als je met iemand woont die schurft heeft.

Wie moeten er behandelen tegen schurft?

Heb je schurft? Dan moet niet alleen jij, maar ook de mensen met wie je in nauw contact bent geweest een schurftbehandeling volgen, met of zonder klachten. De website van Thuisarts geeft aan dat het gaat om de volgende gevallen:

Iedereen die bij je in huis woont.

Mensen die jij hebt verzorgd in de afgelopen 6 weken.

Mensen die jou hebben verzorgd in de afgelopen 6 weken.

Mensen die in jouw bed hebben geslapen in de afgelopen 6 weken.

Mensen met wie je in bed hebt gelegen in de afgelopen 6 weken.

Mensen met wie je hebt geknuffeld of seks hebt gehad in de afgelopen 6 weken.

Iedereen met wie je in de afgelopen 6 weken meer dan 15 minuten huidcontact hebt gehad.

Iedereen die jouw kleding, handdoeken of beddengoed heeft gebruikt in de afgelopen 6 weken.

Welke behandelingen zijn er?

Als je schurft hebt of met iemand in contact bent gekomen met schurft is het belangrijk dat je je op tijd behandelt. Je kan dit doen met behulp van zalf of pillen. De zalf heet permetrine zalf waarmee je je van je tenen tot je kaak insmeert. Vervolgens herhaal je de behandeling één week later (op dag 8).

Heb je een huidaandoening waardoor je geen permetrine zalf mag smeren? Dan kun je kiezen voor pillen. Deze pillen heten ‘Ivermectine Om In Te Nemen’ wat de spieren van bepaalde parasieten verlamt.

Zorg verder dat je je goed aan de behandelstappen houdt die op de gebruiksaanwijzing staan. Hiernaast is het belangrijk om het advies van je huisarts op te volgen en te kijken op de website Thuisarts.nl voor de behandelstappen.

Hoe gaat het verder?