Schuldhulpverleners: stop direct met afsluiten van energie

Energiebedrijven moeten direct stoppen met het afsluiten van de energie van mensen met betaalachterstanden, vindt schuldhulpverlenersvereniging NVVK. In een brief van minister Sigrid Kaag (Financiën) op Prinsjesdag staat dat tussen 1 oktober en 1 april geen energiecontracten mogen worden verbroken van mensen met ernstige betalingsproblemen. Volgens de NVVK zou dit onmiddellijk in moeten gaan.

Over het algemeen is de vereniging tevreden met de aankondigingen van het kabinet in de miljoenennota om de koopkracht te ondersteunen. "Wel lieten de maatregelen lang op zich wachten, en komt veel aan op de uitwerking ervan in de praktijk." ANP.