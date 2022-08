Explosieve groei van hulpaanvragen van ouders voor schoolspullen

Ouders hebben steeds meer moeite met het betalen van schoolspullen voor hun schoolgaande kinderen. Gymschoenen of -kleren, een fiets om op naar school te rijden, laptops, schriften. Het is een kleine greep uit de duizenden verzoeken die Stichting Leergeld Amsterdam recentelijk ontving, schrijft Het Parool .

Stichting Leergeld Amsterdam ziet een explosieve groei van het aantal aanvragen. Vorig kalenderjaar werden in totaal 3028 kinderen geholpen – soms werden meerdere verzoeken per kind gedaan. Nu, aan het begin van het nieuwe schooljaar, staat de teller al op 3002.

“Het is vooral de laatste maanden gestegen,” zegt Carolien de Jong, manager bij Stichting Leergeld Amsterdam. “We zijn aanvullend. Dus pas wanneer mensen niet in aanmerking komen voor de gemeentelijke voorzieningen, die vooral focussen op minima, kloppen ze bij ons aan. Wij kijken niet naar de inkomsten, maar naar het besteedbaar inkomen.”

Uit een rondgang blijkt dat zowel middelbare scholen als basisscholen zich zorgen maken over het komende jaar. Het is evident dat de knelpunten in het dagelijks leven ook tot uiting komen op scholen, door sommige onderwijzers ook wel een ‘minimaatschappij’ genoemd.

Tina van der Berg, onderwijsondersteuner en contactpersoon voor fondsen op basisschool Polsstok in Zuidoost, ziet van dichtbij hoe ouders klap na klap proberen op te te vangen. “Eerst zagen we moeilijkheden door corona, nu door de stijgende energierekening. Bij elke ouder die aanklopt, kijken we naar de situatie en hoe we de kinderen het beste kunnen helpen.”