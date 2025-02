Schimmel in 1 op de 4 huurwoningen? CDA: "Nationaal actieplan nodig tegen schimmel" Gisteren • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

Het CDA vindt dat het kabinet moet komen met een nationaal actieplan tegen schimmel. Het is een groot probleem dat veel meer aandacht verdient, stelt Tweede Kamerlid Eline Vedder (CDA) vanavond in Kassa. "Dit is gewoon onrecht", aldus Vedder. Ook de Woonbond roept minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting op tot meer actie voor dit nationale probleem. Eén op de vier huurwoningen in Nederland kampt met schimmel- en vochtproblemen.

Kijk de reportage uit Kassa van zaterdag 22 februari 2025 hieronder terug.

Huurders van woningcorporaties, verantwoordelijk voor 2,3 miljoen huurwoningen in Nederland, worden teveel aan hun lot overgelaten. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd zonder dat de problemen echt worden opgelost.

"Ze worden als het ware kapot gesysteemd, oftewel, ze lopen vast in het systeem,” aldus Kamerlid Vedder.

Schimmelteams moeten de norm worden

Zij pleit voor schimmelteams bij woningcorporaties die meteen reageren op een melding en de problemen aanpakken, zonder te verzanden in bureaucratische procedures.

Dit soort schimmelteams zijn er al bij sommige woningcorporaties, maar deze aanpak moet wat Vedder betreft overal de norm worden.

Corporaties staan voor een gigantische opgave

Vooral de woningcorporaties staan voor een gigantische opgave. In 2022 spraken de gemeenten, woningcorporaties en de Woonbond in prestatieafspraken af dat corporaties tot 2030 per jaar 200 miljoen extra zouden besteden aan het aanpakken van schimmel, asbest en loden leidingen in vooral verouderde woningen.

En uiterlijk 2026 zouden de slechtst onderhouden woningen die kampen met ernstige schimmel moeten zijn gerenoveerd, of anders moeten zijn gesloopt en vervangen. Vedder betwijfelt ernstig of dat doel gehaald gaat worden. "Het is duidelijk: dat gaan we niet halen", is haar verwachting.

Meer urgentie noodzakelijk

Vedder zal de noodzaak van meer urgentie en een nationaal actieplan aan de orde stellen in vragen aan minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting. De minister was nog niet bereid hierop te reageren.

Lees hieronder de volledige webtekst die bij de Kassa-reportage over schimmel hoort.