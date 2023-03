Scheren, laseren of waxen? Tien feiten en fabels over ontharen Vandaag • leestijd 4 minuten • bewaren

Scheren, laseren, epileren, waxen of het gebruik van ontharingscrème, er zijn genoeg manieren om je lichaam te ontharen. Benen, oksels, gezicht en nog veel meer. Maar welke manier kies je? Is het ontharen door middel van laserbehandelingen definitief? En kun je je gehele lichaam op dezelfde manier ontharen? Om de feiten van de fabels te onderscheiden spreken we met dermatoloog Petra Dikrama van het Erasmus MC.

Petra Dikrama is als dermatoloog verbonden aan het Erasmus MC in Rotterdam. Ze is universitair docent en onderwijscoördinator dermatologie voor zowel de bachelor- als masterstudenten geneeskunde van de Erasmus Universiteit. Wat weet zij ons te vertellen over het fenomeen ontharen?

Na het scheren groeien haren donkerder terug: Fabel

De eerste stelling, dat haren donkerder terug groeien na een scheerbeurt, verwijst de dermatoloog naar het rijk der fabelen. “De haren zijn nog niet blootgesteld aan invloeden van buitenaf, zoals zonlicht, water en zeep”, legt ze uit.

“Als je de haren zou laten groeien en niet verwijdert, zullen ze vanzelf lichter worden. Misschien herken je dit wel van de haren op een gebroken arm of been na onder het gips te hebben gezeten, die zijn veel donkerder.”

Na het scheren groeien haren stugger terug: Fabel

Volgens Dikrama is het wetenschappelijk onderzocht dat de haren die terugkomen na het scheren niet dikker, donkerder en stugger zijn. “Als je begint te scheren rond je pubertijd, lijkt het alsof de haren dikker en stugger terugkomen. Ook zonder scheren zou dit gebeuren. In de pubertijd veranderen de donsharen op bepaalde gebieden – zoals de oksels en de schaamstreek – in zogenaamde terminale haren, die dikker en donkerder zijn. Als je de haren afscheert, zijn de stoppels stug en scherp. Wanneer je de haren laat groeien, worden ze weer zachter.”

Scheren kan zorgen voor ingegroeide haren: Feit

Kan scheren zorgen voor ingegroeide haren? Dikrama zegt dat dit zeker voorkomt in het geval van kroeshaar, maar ook bij mensen zonder kroeshaar. “Door het te kort afscheren van de haar, kun je een ingegroeide haar krijgen. Met name bij het gebruik van scheerapparaten waarbij het haartje door het eerste mes iets wordt opgetild en door het tweede mes wordt afgesneden, iets onder het niveau van de huid.”

Ook scheermessen met meerdere mesjes kunnen dit effect geven, geeft de dermatoloog aan. “Het opspannen van de huid, te vaak over hetzelfde gebied heengaan of te hard duwen geeft hetzelfde ongewenste effect: te kort afgesneden haren met ingegroeide haren tot gevolg.”

Je kan je gehele lichaam op dezelfde manier ontharen: Fabel

Kun je je hele lichaam op dezelfde manier van haren ontdoen? Dikrama vindt dat geen aanrader. “Je gaat bijvoorbeeld op je gezicht bij je oog geen ontharingsmiddel gebruiken”, legt ze uit. “Kies een ontharingstechniek die geschikt is voor het huidoppervlak dat je wenst te ontharen.”

Regelmatig waxen zorgt voor minder haargroei: Feit

Zorgt regelmatig waxen voor minder haargroei? Dikrama zegt van wel en legt uit waarom: “De haar wordt er met wortel en al uit getrokken. Uiteindelijk kan het keer op keer uittrekken van een haartje door middel van waxen ervoor zorgen dat haarzakjes zo beschadigd raken dat er minder haargroei is. Als de stamcellen in het haarzakje dusdanig kapotgemaakt worden dat er geen haar meer geproduceerd kan worden, dan zul je minder haargroei hebben.”

Dit kan overigens met veel verschillende ontharingsmethoden. “Je kunt bijvoorbeeld een laser gebruiken om de haarzakjes te destrueren, maar dit kan bij sommige mensen ook al gebeuren door het zelf epileren van de wenkbrauwen,” aldus Dikrama.

Je lichaamshaar groeit sneller in de zomer: Feit

Dikrama geeft aan dat naast haren ook nagels in de zomer sneller groeien dan in de winter. “Uit onderzoek is gebleken dat baardhaar bijvoorbeeld tot wel zo’n 60 procent sneller kan groeien in de zomer. Vergeet hier dus geen rekening mee te houden als je op vakantie gaat.”

Als je ouder wordt neemt de haargroei toe: Feit én Fabel

“Van kinderleeftijd naar pubertijd krijg je meer haar. Als je alopecia androgenetica of female pattern hairloss hebt, dan heb je op je hoofd minder haar, maar je kan als man dan bijvoorbeeld juist wel meer baardharen krijgen. Als je dan vervolgens weer ouder wordt, kan lichaamshaar ook weer afnemen.”

Na laserbehandelingen ben je 100 procent haarloos: Fabel

Laseren geeft geen garantie op haarloosheid, geeft Dikrama aan. “Je hebt sowieso meerdere behandelingen nodig. Doordat haren in verschillende groeifasen zitten, kun je na één laserbehandeling nooit haarloos worden.”

Je kan niet laseren over een tatoeage: Feit

“Met laserontharing pak je het pigment in de haren aan. In een tatoeage zit ook pigment, dus je hebt kans dat de tatoeage dan ook vervaagt.” De energie en warmte van de laser worden namelijk geleid door het pigment om het haarzakje te beschadigen. Als je een tatoeage hebt, is elektrisch epileren volgens de dermatoloog in dit geval een betere optie.

Haar met donker pigment is geschikter voor een laserbehandeling: Feit

De laatste stelling wordt onderschreven door de dermatoloog. “Dit komt door de hoeveelheid pigment in het haar. Donker haar is zeer geschikt voor laserbehandelingen, maar grijs of blond haar heeft te weinig pigment hiervoor.”