Schappen bij Albert Heijn steeds leger, staking gaat tweede week in

1 mei 2023 - 10:34

Werknemers in de zorg die gekort worden en die niet kunnen staken? Hebt u het nieuws daarover niet gevolgd de afgelopen maanden? Er zijn twee grote landelijke stakingen van zorgpersoneel geweest. En hun CAO ziet er inmiddels een heel stuk beter uit: 'Met de loonafspraken in het onderhandelingsresultaat gaan de zorgmedewerkers er in twee jaar minimaal € 400 bruto per maand op vooruit. De loonstijging voor zorgmedewerkers in de lagere loonschalen kan oplopen tot bijna 20% in twee jaar. De reiskostenvergoeding gaat omhoog van 8 cent naar 16 cent per kilometer. De werkdruk wordt aangepakt door onder andere meer regie op werktijden, het recht op onbereikbaarheid en stagiaires worden niet meer ingezet als onderdeel van de bezetting, maar boven formatie.' Het personeel staakt zodat ze genoeg geld verdienen om hun 'vreten' te bekostigen. Zoals personeel uit allerlei sectoren doet. Bronnen: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2023/03/2e-landelijke-staking-ziekenhuizen-half-april https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/sectornieuws/zorg-welzijn/2023/03/resultaat-cao-ziekenhuizen-tot-20-loon-erbij-actie