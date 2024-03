Schade aan je huis na bouwwerkzaamheden in de buurt theme-icon Wonen • Vandaag • leestijd 3 minuten • 503 keer bekeken • bewaren

Bewoners van een wijk in Hooglanderveen krijgen op 20 oktober 2022 een brief van bouwbedrijf Heijmans, er gaat aan de overkant van hun woningen een nieuwbouwwijk gebouwd worden. In de brief geeft het bouwbedrijf aan dat de bewoners overlast kunnen ervaren door trillingen tijdens de heiwerkzaamheden. Die werkzaamheden kunnen mogelijk ook leiden tot gebouwschade. Maar de bewoners worden gerustgesteld, in de brief staat dat ze schade kunnen melden, eventueel voorzien van foto’s van de schade. De woningeigenaren denken dat het goed geregeld is. Maar niets blijkt minder waar.

Onaangename verrassing voor de bewoners

Als de heiwerkzaamheden beginnen, einde 2022, levert dat gelijk veel trillingsoverlast op. Naast herrie vanaf stipt 07.00 uur ‘s ochtends, staat ook van alles te trillen in de woningen. En er komen barsten in het stucwerk, barsten in ramen, er valt een dakpan naar beneden. De bewoners melden dit bij het bouwbedrijf. Maar als de heiwerkzaamheden na enkele maanden klaar zijn, komen de gedupeerden voor een onaangename verrassing te staan. De bouwer zegt dat op basis van uitgevoerde trillingsmetingen, er geen verband kan bestaan tussen de schade bij tientallen woningen en de heiwerkzaamheden. Men is binnen de trillingsnorm gebleven, aldus het bouwbedrijf Heijmans.

Gesprekken met bouwbedrijf leveren niets op

De bewoners zijn verbijsterd, waar het eerst leek dat eventuele schade vlot afgewikkeld zou worden, staat men nu met lege handen en met de rug tegen de muur. Gesprekken met het bouwbedrijf halen niets uit, want de meetresultaten van de trillingen worden als belangrijkste bewijs gezien dat de schade niet door het heien veroorzaakt kan zijn. De bewoners kunnen wel een second opinion laten doen, maar zien daar vanaf omdat je achteraf moeilijk trillingsmetingen kunt weerleggen.

Grote doorbraak volgt na bemiddeling

KASSA duikt in de zaak duikt en laat een onafhankelijk gecertificeerd bouwkundig inspecteur van het Nederlands Register Bouwkundig Inspecteurs (NRBI) de schade in de woningen beoordelen. De expert stelt dat de scheuren in ieder geval niet door krimp zijn ontstaan en ontstaan kunnen zijn als gevolg van de heiwerkzaamheden.

Nog geen 12 uur nadat KASSA Heijmans benaderd over de schade, draait de zaak 180 graden om. Heijmans erkent dat de schade door hun heiwerkzaamheden is ontstaan en de directie van het bouwbedrijf is met excuses en een bloemetje de deuren langsgegaan in Hooglanderveen. Met daarbij de toezegging dat ze de gebouwschade zullen herstellen.

Wat kun jij doen als er in de buurt gebouwd gaat worden?

Zorg ervoor dat je van tevoren goed op de hoogte bent of het bouwbedrijf rekening houdt met je als buren. Vraag om een onafhankelijke nulmeting of woningopname voorafgaand aan het bouwproject, zodat achteraf makkelijker nieuwe of toegenomen schade aangetoond kan worden. Maar ook als je geen vooropname van je woning hebt gehad, kun je gebouwschade gewoon melden.

Als je aannemelijk kunt maken dat de schade door de bouwwerkzaamheden is ontstaan, of verergerd, dan zal het bouwbedrijf daarop actie moeten ondernemen. En anders kun je naar de rechter die dit zal beoordelen. Maar het beste is het om in onderling overleg, duidelijke afspraken te maken over eventuele schade door werkzaamheden, en hoe er dan mee omgegaan zal worden. Dan kom je voor minder verrassingen te staan.

Nieuwe Omgevingswet geeft aannemer meer verantwoordelijkheid

Door de nieuwe Omgevingswet, die per 1 januari 2024 is ingegaan, is ook de Wet Kwaliteitsborging ingegaan. Door deze wet zal de aannemer aannemelijk moeten maken dat de schade niet door zijn werkzaamheden is ontstaan en bewijs moeten leveren dat zij er alles aan gedaan hebben om schade te voorkomen. Bijvoorbeeld door van tevoren bodemonderzoek te doen, gebruik te maken van bouwtechnieken waarbij schade zoveel mogelijk wordt voorkomen. Daar hangt vaak wel een hoger prijskaartje aan. Als er niet geheid kan worden met betonnen palen, dan is de eerstvolgende mogelijke funderingstechniek minimaal twee keer zo duur, aldus hei-experts.