Santander gaf klanten te makkelijk lening, krijgt miljoenenboete

Uit AFM-onderzoek blijkt dat SCF op meerdere punten in strijd heeft gehandeld met de normen voor verantwoorde kredietverstrekking. Dit is ernstig, want door overkreditering kunnen consumenten in de financiële problemen komen, oordeelt de toezichthouder op de financiële markt. Zo leende een alleenstaande ouder bijvoorbeeld 10.000 euro van Santander, terwijl volgens de AFM geen enkel krediet verantwoord was geweest gezien de financiële situatie van het gezin.