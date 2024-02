Samenreiskorting bij de NS? Vanaf nu heb je een online code nodig

19 feb. 2024 - 18:44

Belachelijk gewoon. Je kunt straks dus niet meer met je ov chipkaart met samenreiskorting reizen, moet je van tevoren een kaartje kopen via de app. Lijkt wel terug in de tijd. Weer van tevoren je eindbestemming bepalen, en niet spontaan een station verder blijven zitten. Retour kan maar stel je neemt toch een taxi terug of mag met iemand mee rijden, geld kwijt. Of per ongeluk (in slaap gevallen oid) te laat uitstappen, ben je meteen een zwartrijder. Ik heb één vaste meereiziger, nu is het een kwestie van 30 seconden om samenreiskorting op zijn ov chip te zetten, straks moeten we steeds, wij reizen best vaak, van tevoren via een mobiel een kaartje kopen. Zijn ov chipkaart (toevallig net weer een nieuwe aangeschaft) kost ook nog eens € 7,50 waar je nu dus niks meer mee doet. De bus of metro kun je met zo goed met je betaalpas inchecken. Samenreiskorting kon daar niet mee dus vandaar de aanschaf van de ov chipkaart. En de reden die NS opgeeft is omdat er misbruik van wordt gemaakt door mensen die er geen recht op hebben. Dit gaat nu dus ten koste van de goede klanten met abonnement die er wél juist mee omgaan. Ik was erg tevreden met NS en mijn abonnement maar nu zeker niet meer. Ik vind het ook het erg 'makkelijk' van ze omdat de reiziger geen alternatief heeft. Er is niks flexibels meer aan, zit je dan met je flex abonnement ... bedankt NS 😡