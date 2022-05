Salderingsregeling voor zonnepanelen pas in 2025 afgebouwd Vandaag • leestijd 2 minuten • 60 keer bekeken • bewaren

De regeling die het mogelijk maakt om te salderen voor je zonnepanelen wordt pas vanaf 1 januari 2025 afgebouwd. De regeling zorgt ervoor dat zonnepaneeleigenaren in staat zijn om hun woning te verduurzamen en energienota te verlagen.

Minister Jetten schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het voor zonnepaneeleigenaren nog twee jaar langer mogelijk is om volledig te salderen. Het was al eerder bekend dat de oorspronkelijke datum voor het afbouwen van de regeling, 1 januari 2023, niet haalbaar was. Nu kunnen netbeheerders, energieleveranciers, toezichthouders en huiseigenaren zich beter voorbereiden op het afbouwplan.

Vereniging Eigen Huis is blij met de brief van Jetten. "De goedwerkende regeling stelt zonnepaneeleigenaren in staat om de woning te verduurzamen en de energienota te verlagen. Daarom is het belangrijk dat huiseigenaren ook na 2025 zonnepanelen kunnen blijven aanschaffen tegen aantrekkelijke condities", meldt VEH in een reactie. .

Salderen

Als je zonnepanelen hebt gebruik je de opgewekte stroom direct zelf. Het resterende deel wat je niet gebruikt wordt teruggeleverd aan het electriciteitsnet. De energieleverancier trekt dan de teruggeleverde stroom af van de stroom die je zelf hebt afgenomen. Deze verrekening heet salderen.

In 2031 volledig afgebouwd

Ondanks dat de afbouw nu later start, wilt het kabinet nog steeds dat dit volledig is gebeurd in 2031.Vanaf 2025 mag je nog maar een percentage van de elektriciteit die je hebt teruggeleverd in mindering brengen op de hoeveelheid stroom die je hebt verbruikt. Daarna gaat dit percentage elk jaar iets omlaag.

Bron: Vereniging Eigen Huis / ANP