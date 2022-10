Ruim 1 op de 10 huishoudens heeft een ton op de bank

19 okt. 2022 - 9:29

Sparen, wat is dat? Wij hebben al jaren geen spaarrekening meer. "Van de hand in de tand" moeten we hier leven, hoewel die "tand" steeds minder wordt met al die hoge vaste lasten. Heb al medicijnen afgeschaft omdat die ook niet meer te betalen zijn. Gasketel staat nog steeds helemaal uit en we kopen steeds minder boodschappen. Geen wonder dat er steeds meer armoede komt en ziekten onder deze mensen. Je kan niet gezond eten, want dat wordt te duur en ook het eigen risico wordt zo weinig mogelijk aangesproken ( medicijnen en zorg) omdat het niet meer te betalen is. En dan nog maar te zwijgen over chronisch zieken en gehandicapten.