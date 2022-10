Rover: NS kiest te snel voor schrappen treinen

Zo is een voorstel van de reizigersorganisatie bijvoorbeeld om kantoor- en winkelpersoneel te laten helpen als vertrekassistent. Dat zijn werknemers die helpen bij het vertrek van treinen. Daarnaast pleit Rover voor het versoepelen van de regels waardoor één conducteur meer treincoupés onder zijn of haar hoede mag nemen.

"Dat de reiziger er volgend jaar op achteruit gaat is evident, maar we verwachten van NS dat tenminste een zo goed mogelijk product wordt neergezet", zegt Rover-directeur Freek Bos.

De NS gaat in 2023 fors snijden in het treinaanbod vanwege het personeelsgebrek en wil een tiende minder treinen laten rijden dan in 2019, het laatste jaar voor corona. De dienstregeling gaat in december in, maar vanaf september zijn al stapsgewijs aanpassingen gedaan.