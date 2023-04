RIVM: Geef sigaretten een donker kleurtje om ze onaantrekkelijk te maken Vandaag • leestijd 1 minuten • 318 keer bekeken • bewaren

Het gezondheidsinstituut RIVM denkt dat sigaretten minder aantrekkelijk en verslavend zijn als er een donkere kleur aan wordt gegeven en de suikers en smaakstoffen eruit worden gehaald. Om de doelen van het Nationaal Preventieakkoord te halen, kunnen dergelijke maatregelen helpen. Dat akkoord houdt in: een rookvrije generatie in 2040. Ofwel: maximaal 5 procent aan meerderjarigen die nog roken en niemand van de minderjarigen die nog een peuk opsteekt.

Verder adviseert het RIVM een verbod op filterventilatie om te voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat roken daarmee minder schadelijk is. Afschaffing van filters is ook beter voor het milieu.

Minder nicotine: 0,4 in plaats van 16 milligram

Het nicotinegehalte in sigaretten verlagen is volgens het RIVM ook een te overwegen plan: 0,4 in plaats van 16 milligram per gram tabak. "Hierbij is het belangrijk om met publiekscommunicatie duidelijk te maken dat deze sigaretten niet minder schadelijk zijn dan sigaretten met een ‘gewone’ hoeveelheid nicotine, maar dat ze alleen minder verslavend zijn", waarschuwt het instituut.

Nicotinegehalte verlagen afhankelijk van Europa

Staatssecretaris Maarten van Ooijen (Volksgezondheid), verantwoordelijk voor preventie, schrijft in een brief aan de Tweede Kamer de conclusies van het RIVM mee te nemen in verder beleid om tabak te ontmoedigen. "Ik kan de aanbevelingen van het RIVM goed volgen."