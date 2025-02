Rijd je elektrisch? Zo laad je zo goedkoop mogelijk Vandaag • leestijd 3 minuten • 649 keer bekeken • bewaren

De kosten van het opladen van je elektrische auto kunnen ontzettend uiteenlopen. Ook is het lang niet altijd duidelijk hoeveel je betaalt. Hoe kun je de kosten nou toch zo laag mogelijk houden? Wij geven je tips om zo goedkoop mogelijk te rijden.

Het is vooraf vaak lastig in te schatten hoeveel je kwijt bent aan een laadsessie. Laden aan de ene paal kost je vaak flink wat meer of minder dan laden aan een andere paal. Hoe kun je er nou voor zorgen dat je niet tegen onnodig hoge kosten aanloopt? Door met de volgende punten rekening te houden kun je elektrisch rijden toch zo goedkoop mogelijk houden.

Check vooraf: wat is het tarief van de laadpaal?

Check altijd het tarief van de laadpaal waar je voor staat, voordat je gaat laden. Dit tarief is soms te vinden op de laadpaal zelf, maar dit is helaas niet altijd het geval. Sites en/of apps als Laadkompas, Go-Charge en Tap Electric kunnen je helpen met het achterhalen van de actuele prijs per laadpaal. Kijk hierbij goed naar de prijs per kWh en of er extra kosten worden gerekend na een aantal uur laden.

Houd daarnaast rekening met het starttarief dat je laadpasaanbieder aanhoudt. Dit tarief betaal je per laadsessie, naast het vaste kWh tarief.

Bij veel aanbieders kun je ook kiezen voor een abonnement waarbij je een vast maandbedrag betaalt en dus niet meer per laadsessie. Wanneer je vaak laadt bij openbare laadpalen, kan dit een voordelige optie voor je zijn. Laadpaswijzer.nl heeft een handig overzicht voor je gemaakt met de verschillende tarieven van laadpasaanbieders.

Controleer ook of de aanbieder van jouw laadpas een ander vast tarief rekent per kWh bij laadpalen binnen of buiten hun eigen netwerk. Dit is bijvoorbeeld het geval bij Eneco en Shell. Meestal kun je deze informatie terugvinden in de app van je laadpasaanbieder.

Vermijd snelladers

Hoewel het erg verleidelijk kan zijn om tijd te besparen door te kiezen voor een snellader, ben je met deze optie vaak aanzienlijk meer kwijt. Je betaalt namelijk al gauw twee keer zo veel per kWh. Het loont daarom om je reis goed te plannen en enkel voor snelladen te kiezen in noodgevallen.

Uit de cijfers blijkt dat één kilometer in een elektrische auto ongeveer 9 cent meer kost dan in een auto op benzine.

Uit de cijfers blijkt dat één kilometer in een elektrische auto ongeveer 9 cent meer kost dan in een auto op benzine.

Het aanschaffen en bezitten van een auto die rijdt op benzine kost je gemiddeld 66,8 cent per kilometer, terwijl dit bij een elektrische auto 75,6 cent per kilometer is. Uit recente cijfers blijkt dat elektrisch rijden inmiddels duurder is dan rijden op benzine. Dat meldt EenVandaag in december 2024 naar aanleiding van recente cijfers van het ANWB.

Thuis laden

­­­­In de meeste gevallen ben je met een laadpaal aan huis het voordeligst uit. Je zult in dit geval wel eenmalig moeten investeren in een laadpaal. Dit is even een investering, maar wanneer je ongeveer 12.000 kilometer per jaar rijdt, kun je er volgens Milieu Centraal 350 euro per jaar mee besparen.

Wanneer je niet beschikt over je eigen oprit, is een laadpaal aan huis niet in elke gemeente een optie. Het is namelijk verboden om een laadsnoer uit te rollen over de stoep. In sommige gemeenten is dit wel toegestaan in combinatie met een kabelmat, kabelarm of kabelgoottegel. Raadpleeg hiervoor de website van jouw gemeente.

Wanneer je thuis laden combineert met een dynamisch energiecontract en in de voordelige uren laadt, kan je volgens de website van de ANWB ruim 700 euro per jaar besparen op je laadkosten thuis! Mocht je een laadpaal aan huis combineren met zonnepanelen op je dak, ben je volgens de ANWB nog voordeliger uit. Met 10 panelen wek je genoeg stroom voor zo’n 30 tot 50 kilometer per dag.

Overweeg je om een thuislaadpaal aan te schaffen? Milieu Centraal heeft een keuzehulp ontwikkeld om je te helpen met het vinden van een laadpaal die het beste bij jouw auto en situatie past.

Laad op je werk

Controleer of jouw werkgever gratis laden aanbiedt. Dit is bij steeds meer werkgevers het geval en is in dat geval de goedkoopste manier om de weg op te gaan.

Rijd zuinig

Heb je jouw auto zo goedkoop mogelijk opgeladen met deze tips? Dan is het wel zo fijn als je lang kunt rijden op je volle batterij. Zorg er daarom voor dat je zo zuinig mogelijk rijdt. Dit is niet alleen prettig voor het milieu, maar ook voor jouw portemonnee. Het helpt bijvoorbeeld om je snelheid te verlagen en constant te houden. Zo verminder je door bijvoorbeeld je snelheid van 130 naar 100 kilometer per uur te verlagen je verbruik al gauw met 30 tot 45 procent.