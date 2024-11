Restitutiepolis verdwijnt | Zorgpremie gemiddeld 11 euro per maand hoger theme-icon Lijf • Vandaag • leestijd 2 minuten • 5998 keer bekeken • bewaren

Wat ben je volgend jaar kwijt aan premie voor de verplichte basisverzekering? Die vraag kan worden beantwoord, want alle zorgverzekeraars hebben hun premies bekendgemaakt. De gemiddelde premie van een zorgverzekering komt uit op ruim 158 euro per maand in 2025, bij een eigen risico van 385 euro. Dat is een stijging van 11 euro per maand gemiddeld.

Wat doet de basispremie bij de vier grootste verzekeraars?

Bij marktleider Zilveren Kruis bedraagt de premie voor de Basis Zeker-polis 156,25 euro, een verhoging van 8,80 euro.

Zorgverzekeraar CZ verhoogt het maandbedrag voor de meest gekozen Zorg-op-maatpolis met iets meer dan 14 euro. De nieuwe premie bedraagt daardoor 159,99 euro.

De premie voor de zorgverzekering Menzis Basis wordt 156,25 euro, een verhoging met 9,50 euro.

De premier voor VGZ Ruime Keuze wordt 157,30 euro, een verhoging met 10,35 euro.

Geen restitutiepolis meer in 2025

Met ingang van 2025 is er geen restitutiepolis meer om voor te kiezen. De enkele zorgverzekeraars die dit nog aanboden in 2024, stoppen hier in het nieuwe jaar mee.

Premies pas laat bekend

De grote zorgverzekeraars hebben lang gewacht met het bekendmaken van hun premies voor volgend jaar. Ze brachten de nieuwe tarieven voor de basisverzekering in de nacht van dinsdag op woensdag naar buiten, pal voor het verstrijken van de deadline. Volgens analisten deden ze dat om hun bedragen uit handen van de concurrentie te houden, zodat die er niet op in konden spelen door net wat lager te gaan zitten.

Let op: premies aanvullende verzekeringen later bekend

Waarom zijn alle basispremies al wel bekend, maar de kosten voor aanvullende verzekeringen nog niet? Zorgverzekeraars mogen dit jaar de premies voor de aanvullende zorgverzekeringen uiterlijk een week later bekendmaken, op 19 november. Het uitstel is vooral bedoeld om verzekeraars tegemoet te komen die het verlengingsvoorstel per post versturen. Als die informatie al op 12 november bezorgd zou moeten zijn, dan hadden de verzekeraars minder tijd gehad om de premies voor de aanvullende polissen vast te stellen. Daarom hebben ze een week extra gekregen van het ministerie van VWS.

Als je wilt vergelijken op alle aanvullende pakketten die zorgverzekeraars bieden, dan kun je beter dus nog even wachten.

Opzeggen van de zorgverzekering kan desgewenst tot en met 31 december, tijd om over te stappen is er tot 1 februari 2025.