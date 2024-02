Restaurants vaak in de fout met info over voedselallergenen

Wie een voedselallergie heeft, moet goed oppassen in restaurants. In meer dan de helft van horeca worden klanten onvoldoende over geïnformeerd over allergenen in voedsel. Op menukaarten is allergeneninfo niet altijd te vinden, ook is informatie over allergieën niet altijd goed vastgelegd, blijkt uit onderzoek van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).