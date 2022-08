Remia roept ketchup terug vanwege melkzuurbacterie

Als gevolg van een melkzuurbacteriebesmetting kan de fles bol gaan staan. Er is volgens de fabrikant geen gevaar voor de volksgezondheid. Wel roept Remia klanten op om het product niet meer te gebruiken.

De terugroepactie geldt voor de Remia Tomaten Ketchup in een fles van 500 ml met lotnummer L218 en houdbaarheidsdatum 07-2023. Het product heeft EAN code 8710448636977. De ketchup is verkocht bij supermarktketens Dirk, Dekamarkt, Vomar, Plus, Picnic, Nettorama en Jan Linders.