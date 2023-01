theme-icon Geld

Reizen met de trein? Vanaf volgende week met je bankpas inchecken 26-01-2023 • leestijd 2 minuten • 152 keer bekeken • bewaren

Reizigers kunnen vanaf dinsdag bij de Nederlandse Spoorwegen (NS) in heel het land inchecken met hun bankpas. Dat bevestigt het spoorbedrijf na berichtgeving van NRC. De nieuwe mogelijkheid is vooral bedoeld om het treinreizen makkelijker te maken voor mensen die niet zo vaak met de trein gaan. De techniek is vergelijkbaar met contactloos betalen in de supermarkt.

Ook Qbuzz en Arriva doen voor hun treinen rond Dordrecht en in Limburg mee met de overstap. Daar kunnen reizigers dus ook vanaf 31 januari met de bankpas inchecken.

De afgelopen jaren is de techniek voor het inchecken met de bankpas al op verschillende plekken getest. De afgelopen maanden deden ruim 3000 reizigers bij NS mee aan een proef.

Kortingstickets en OV-fiets nog met chipkaart

De prijs van een reis met de bankpas is gelijk aan dat van de tweede klas tegen vol tarief. Voor kortingen of een reis in de eerste klas moet nog gewoon een kaartje uit de automaat worden gehaald of de ov-chipkaart worden gebruikt.

Ook het lenen van een ov-fiets kan bijvoorbeeld niet met de bankpas. Het betalen met de bankpas of creditcard is dan ook vooral een extra service, benadrukt commercieel directeur Tjalling Smit van NS.

"Haal pasje uit portemonnee om dubbele betaling te voorkomen"

NS vraagt reizigers wel hun pasje uit de portemonnee te halen. Als er meerdere pasjes in de buurt van het poortje wordt gehouden kan het zijn dat er meerdere keren wordt betaald voor dezelfde reis.

Het is de bedoeling dat inchecken met de bankpas later dit jaar ook in andere vormen van openbaar vervoer mogelijk wordt, zoals bussen, trams en metro's. ANP