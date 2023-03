Reisorganisatie D-reizen is failliet verklaard 06-04-2021 • leestijd 2 minuten • 415 keer bekeken • bewaren

D-rt Groep, waar reisorganisatie D-reizen onder valt, is door de rechtbank failliet verklaard. Volgens de reisorganisatie komt er vrijwel geen geld binnen en zijn ze door de vertraging van het voucherfonds niet in staat te overleven. Door de coronacrisis heeft de reissector het momenteel erg zwaar.

De Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) geeft aan dat de vooruitbetaalde reisgelden van klanten terugbetaald kunnen worden als er geboekt is met een SGR-garantie. Er wordt momenteel gekeken naar een doorstart van D-reizen. Franchise-ondernemingen onder de merknaam VakantieXperts vallen buiten het faillissement.

Topman Jan Henne de Dijn hoopt op een doorstart, "zodat het bedrijf, in ieder geval deels, nog door kan gaan en de werkgelegenheid kan worden behouden". Samen met een zakenpartner nam Henne de Dijn in december de reisorganisatie over van het Duitse reisconcern RT/Raiffeisen Touristik Group. Toen zei hij dat ze zoveel potentie in D-rt zagen, dat ze de stap met veel vertrouwen konden zetten.

Rechtszaak

Dinsdag zouden reisorganisaties TUI en D-reizen tegenover elkaar staan in de rechtszaal vanwege geld van reizigers. Touroperator TUI wilde dat D-reizen de aanbetalingen van klanten voor door corona geannuleerde reizen overmaakt. Die klanten kunnen namelijk bij TUI terecht voor een voucher. D-reizen weigerde het geld aan TUI te geven. D-reizen heeft voor dat geld zelf vouchers uitgegeven en zegt dat die ook gedekt zullen worden door het voucherfonds, maar daar twijfelde TUI aan. Het kort geding gaat nu niet meer door.

Bemiddelaar

In een kort geding tussen D-reizen en de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) gaf de rechter al aan dat het niet waarschijnlijk is dat de reisagent in dit soort gevallen een beroep op het voucherfonds zou kunnen doen. D-reizen organiseert niet zelf reizen, maar fungeert als bemiddelaar en zou er daarom nauwelijks voor in aanmerking komen. De reisbureauketen stelde tijdens een kort geding eind maart al mogelijk failliet te gaan als de vouchers allemaal terug zouden moeten worden betaald zonder steun van het voucherfonds.

SGR laat weten dat reisorganisaties naar verwachting vanaf uiterlijk woensdag een lening kunnen aanvragen bij het voucherfonds. Vrijdag werd de Tweede Kamer ingelicht over goedkeuring van de Europese Commissie voor het voucherfonds. Het garantiefonds had al van verschillende reisorganisaties beoordeeld of ze in aanmerking komen om gebruik te maken van deze steun.

D-reizen werd meer dan vijftig jaar geleden opgezet door supermarktondernemer Dirk van den Broek. Het bedrijf heeft tegenwoordig 1150 medewerkers en 285 reisbureaus. Het hoofdkantoor is gevestigd in Hoofddorp. ANP