Reisaanbieders misleiden: de aanbiedingsprijs en boekingsprijs komen vaak niet overeen

Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat reisaanbieders consumenten op grote schaal misleiden met lokkertjes. De aanbiedingsprijs van zo’n 83 procent van de reizen die werden bekeken bleken niet daadwerkelijk de boekingsprijzen te zijn. Door een lagere prijs aan te bieden proberen reisaanbieders de consument te lokken. De Consumentenbond heeft klachten ingediend bij de Reclame Code Commissie en vraagt concurrentiewaakhond ACM in te grijpen.

"Reizen blijken helemaal niet beschikbaar of de prijs verandert zodra een reiziger begint met boeken. En tijdens het reserveren stijgt de prijs ook regelmatig, omdat reisaanbieders onvermijdbare extra bedragen niet vermelden bij de aanbieding", stelt de consumentenorganisatie. De "verzwegen kosten", zoals toeristenbelasting, boekingskosten of verplichte bijdragen, lopen uiteen van 8 euro tot 462 euro per vakantie.