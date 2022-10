Regels omtrent online gokken moeten verder worden aangescherpt Vandaag • leestijd 2 minuten • 126 keer bekeken • bewaren

Aanbieders Holland Casino en de Nederlandse Loterij (waaronder Toto) pleiten voor een betere bescherming van probleemgokkers, dat schrijft het AD. Zo hebben Nederlanders, veelal jongvolwassenen, in de eerste helft van dit jaar bijna een half miljard euro vergokt.

Het is deze week een jaar geleden dat de online gokmarkt met tien legale aanbieders opende. Dat aantal is inmiddels naar liefst 22 opgelopen, inclusief internationale giganten als Unibet. Maandelijks spelen Nederlanders voor 80-90 miljoen euro online. Inmiddels zijn er al 1,3 miljoen spelaccounts aangemaakt. Gemiddeld verliezen spelers maandelijks 153 euro per account.

Nazorg-gesprek

Hoewel aanbieders spelers actief moeten monitoren op risicovol speelgedrag, kan de bescherming beter, stelt Holland Casino. "Mensen die na een speelverbod voor het eerst weer online of in één van onze vestigingen spelen, moeten eerst een nazorg-gesprek krijgen", zegt directeur Petra de Ruiter. "Nu is voor ons niet te zien of iemand in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (Cruks) stond en een tijd niet mocht spelen."

Toto grijpt de eerste verjaardag van de online gokmarkt aan om voor branchbrede speellimieten te pleiten. ,,Bij Toto hanteren wij een maximumverlies van 400 euro per maand voor 18-23 jarigen”, zegt woordvoerder Thomas van Vessem van de Nederlandse Loterij, waar Toto onder valt. ,,Maar wordt dat bedrag bereikt, kun je elders gewoon verder spelen.” De speellimiet moet daarom uniform zijn, vindt het bedrijf. ,,Verliest iemand 200 euro bij ons, dan kan hij in dat geval elders nog slechts 200 euro verliezen.”

Schatkist

De nieuwe wet Kansspelen werd vorig jaar ingevoerd als poging de naar schatting 1,5 miljoen Nederlandse gokliefhebbers uit het illegale circuit te trekken. Bovendien leveren gokkers de Nederlandse schatkist extra geld op. Zo werd in de eerste zes maanden van 2022 jaar kwam bijna 400 miljoen euro aan kansspelbelasting geïnd, schreef de Volkskrant.

Toen de wet werd ingevoerd, werd afgesproken kwetsbare groepen, waaronder jongvolwassenen, zo veel mogelijk te beschermen en werden die regels in de loop van dit jaar al verder aangescherpt vanwege een reeks Kamermoties. Zo is het sinds april niet langer toegestaan reclame voor gokken te maken met bekende Nederlanders en is het vanaf volgend jaar verboden zogenoemde ‘ongerichte reclame’ te maken, zoals gokreclames op radio, tv, en bushokjes.