Regels bijstand versoepeld, “boete op compassie moet verdwijnen”

Mensen in de bijstand mogen straks giften ontvangen tot 1200 euro per jaar, zonder dat zij daardoor gekort worden op hun uitkering. Het is een van de ruim twintig maatregelen waarmee het kabinet de scherpe kantjes van de zogeheten Participatiewet wil afhalen.

De Tweede Kamer bespreekt de voorstellen van Schouten op 14 december. Het is de bedoeling dat de maatregelen ingaan in juli 2024.

"Het is belangrijk dat iedereen mee kan doen", aldus Schouten. "Het liefst via werk. Voor wie dat niet mogelijk is, moet er een goed vangnet zijn." De bewindsvrouw stelde eerder al vast dat de Participatiewet zo'n vangnet biedt, maar dat de strenge regels in de praktijk niet altijd uitpakken zoals ze zijn bedoeld.