Rechtszaak vanwege verhogingen jaargeld stacaravans en chalets

Een groep recreanten op Park de Lingebrug in Zoelen stapt naar de rechter vanwege een forse verhoging van het jaargeld voor hun vaste staplaats. Voor 2023 steeg dat met maar liefst 28% naar 3900 euro. De zaak is van grote betekenis voor veel meer recreanten met een jaarplaats, want voor de verhoging baseert de eigenaar van het park zich op de Recronvoorwaarden. Die worden al jaren door veel meer vakantieparken gebruikt. In potentie kunnen recreanten met jaarplaatsen naar schatting miljoenen euro’s terugvorderen bij hun vakantieparken. Hoe zit dat? En mogen dit soort prijsstijgingen gewoon?

De groep van inmiddels zo’n 40 recreanten in Zoelen heeft voor hun zaak advocaat Marcel van Wezel ingehuurd. Van Wezel houdt zich al jaren bezig met rechtszaken waarbij recreanten in de clinch liggen met de eigenaar van het vakantiepark waar ze hun stacaravan of chalet hebben staan. Volgens de advocaat voldoet de tekst in de Recronvoorwaarden – op basis waarvan de parkeigenaar van Park de Lingebrug het jaargeld heeft verhoogd – namelijk niet aan Europese wetgeving.

"Voorwaarden voor prijsverhoging niet duidelijk genoeg"

Volgens die Europese wetgeving is het van belang dat een eenzijdig prijswijzigingsbeding, zoals dat in de Recronvoorwaarden, bij een consumentenovereenkomst in de overeenkomst of voorwaarden is opgenomen. Ook moet het zo zijn dat daar een geldige reden voor is, de consument de economische gevolgen van de overeenkomst goed kan inschatten en deze bij verhoging vrij is de overeenkomst te beëindigen.

Maar in de Recronvoorwaarden wordt de reden voor de prijsverhoging niet genoemd en staat niet met hoeveel de prijs mag worden verhoogd. Daarnaast is het beëindigen van de overeenkomst voor een recreant lastig. Dat zou immers betekenen dat de recreant zijn jaarplaats kwijt is en zijn stacaravan of chalet moet weghalen. Dat kan een flinke kostenpost met zich meebrengen.

"Streep door het prijswijzigingsbeding"

Advocaat Van Wezel verwacht daarom dat de rechter een streep gaat zetten door het prijswijzigingsbeding in de Recronvoorwaarden.

Ook hoogleraar Privaatrecht Marco Loos, gespecialiseerd in Europees Consumentenrecht, noemt de Recronvoorwaarden oneerlijk: “Hieruit is volstrekt niet af te leiden of het jaargeld verhoogd wordt en zo ja: in welk geval en met hoeveel. De gemiddelde consument kan dus niet berekenen, zelfs niet bij wijze van schatting, hoe hoog de eventuele verhoging zal bedragen, en kan dus de economische gevolgen van het beding niet inschatten.”

Eerdere successen

Als de rechter meegaat in de analyse van Van Wezel en Loos, dan wordt het prijswijzigingsbeding uit de Recronvoorwaarden vernietigd. De eigenaar van het vakantiepark heeft dan nooit het recht gehad het jaargeld te verhogen. Daarmee is niet alleen de verhoging voor 2023 van de baan, maar kunnen de recreanten ook alle eerdere verhogingen terugvorderen.

Eerder zetten rechters op basis van dezelfde Europese wetgeving al een streep door eenzijdige prijsverhogingen bij leningen, een prijsverhoging van energieleverancier Vattenfall en huurverhogingen in de vrije sector.

Potentiële miljoenenstrop voor vakantieparken

Omdat de Recronvoorwaarden al jarenlang worden gebruikt door veel meer vakantieparken dan enkel De Lingebrug in Zoelen is de zaak voor veel meer mensen van betekenis. Als de Zoelense recreanten gelijk krijgen, zouden er wel eens meer naar de rechter kunnen stappen. Met 120.000 jaarplaatsen in Nederland dreigt in potentie een miljoenenstrop voor vakantieparken waar de Recronvoorwaarden of vergelijkbare voorwaarden gelden.

Reactie brancheorganisatie HISWA-RECRON

In een reactie laat branche-organisatie HISWA-RECRON onder meer weten dat prijzen voor vaste staanplaatsen in de afgelopen jaren zeer gematigd zijn gestegen. Ook zijn recreanten volgens de koepel van recreatieondernemers wel degelijk vrij om hun overeenkomst te beëindigen als ze het niet eens zijn met de verhoging. De eigenaar van Park de Lingebrug laat in een reactie weten geen vragen te willen beantwoorden omdat de rechtszaak nog gaat dienen. Eind augustus gaat een rechter zich over de zaak buigen.

