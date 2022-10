Rechtsbijstandverzekering: waar moet je op letten? 03-02-2021 • leestijd 3 minuten • 2456 keer bekeken • bewaren

Als je een conflict hebt, bijvoorbeeld op het werk, met je klusjesman of met je buren, kan juridische hulp handig en soms zelfs noodzakelijk zijn. Dit soort hulp is vaak prijzig, dus is het goed om na te denken over een rechtsbijstandverzekering. Is het in jouw situatie handig om een rechtsbijstandverzekering af te sluiten? En waar moet je op letten? Je leest het hier.

Als je een rechtsbijstandverzekering afsluit, vergoedt deze de kosten van de ‘rechtsbijstand’. Wie rechtsbijstand krijgt, ontvangt hulp van een advocaat of juridisch deskundige.

Wel of geen rechtsbijstandverzekering afsluiten

Of je deze verzekering ook echt nodig hebt, is moeilijk in te schatten. Een juridisch conflict kan namelijk zomaar ontstaan: je hebt bijvoorbeeld schade aan je auto of je klusjesman komt zijn afspraken niet na. Zo’n conflict kan veel geld kosten, zeker als je een advocaat moet inschakelen. Een advocaat rekent namelijk al snel een gemiddeld uurtarief van 180 euro.

Het Juridisch Loket adviseert je om de risico’s af te wegen. Vraag jezelf af: hoe groot is de kans dat ik beroep moet doen op juridische bijstand? Ook is het goed om te kijken wat je autoverzekering of reisverzekering vergoed, want soms is de rechtsbijstand via die verzekeringen meeverzekerd. Daarnaast kun je, als je zelf geen rechtsbijstandverzekering afsluit, wellicht meeliften op de verzekering van een gezinslid, zegt de Consumentenbond.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Als je een laag inkomen en weinig spaargeld hebt, zit je waarschijnlijk niet te wachten op nog een kostenpost in je vaste lasten. Maar in zo’n geval hoef je misschien de kosten van de advocaat niet te betalen en is het aanschaffen van rechtsbijstand wellicht overbodig. Klop voor gratis informatie aan bij het Juridisch Loket . Je advocaat kan namelijk een ‘gesubsidieerde rechtsbijstand’ of ‘een toevoeging’ regelen, waardoor de overheid de kosten voor je betaald. De Raad voor Rechtsbijstand beslist of je recht hebt op de toevoeging. Wel betaal je bij gesubsidieerde rechtsbijstand altijd een eigen bijdrage. De hoogte hiervan hangt af van je inkomen en vermogen. Lees meer over gesubsidieerde rechtsbijstand op de site van Rijksoverheid

Kosten rechtsbijstandverzekering

De kosten van de verzekering hangen af van de dekking van je verzekering. De kosten van een minimale rechtsbijstandverzekering liggen rond de 100 euro per jaar. Vaak is de verzekering opgebouwd uit verschillende modules. Deze kun je op je persoonlijke situatie afstemmen. Wél geldt in het algemeen: des te meer modules, des te hoger de premie. Zo dien je bijvoorbeeld voor hulp bij geschillen op je werk, met je buren of bij een echtscheiding vaak een aanvullende dekking af te sluiten.

De hoogte van de premie hangt ook af van je woonsituatie. Een rechtsbijstandverzekering is voor alleenstaanden goedkoper dan voor een gezin met kinderen. Schaf je een volledig pakket aan? Dan kun je vaak een jaarpremie van tussen de 300 tot 400 euro neertellen.

Je kunt op de site van de Consumentenbond de verschillende rechtsbijstandverzekeringen vergelijken.

Andere hulplijnen

Als je geen rechtsbijstandverzekering hebt, betekent dat niet dat je geen hulp kunt inschakelen. Je kunt bijvoorbeeld een mediator in plaats van een advocaat overwegen. Het verschil is wel dat een advocaat alleen aan jouw kant staat, waar een mediator jou en de andere partij helpt er samen uit te komen als beide partijen dat willen. In zo’n geval is er geen rechtszaak nodig. Dit werkt sneller en daardoor ook goedkoper.

Ook kun je juridische bijstand via de Consumentenbond, een vakbond of via losse (prepaid) rechtshulp verkrijgen.

Wat is prepaid rechtshulp?

Prepaid rechtshulp kan worden gezien als ‘on demand’-rechtshulp (rechtshulp op aanvraag). Het is er voor klanten die geen rechtsbijstandverzekering hebben, maar wel juridische hulp kunnen gebruiken. Je krijgt hierbij niet de hulp van een advocaat, maar van een gespecialiseerde jurist. Met dit type hulp zit je niet aan een abonnement of verzekering vast, heb je geen eigen risico en weet je van tevoren hoeveel geld je kwijt bent.

Wel komen er een aantal nadelen bij prepaid rechtshulp om de hoek kijken. Zo kun je bij de meeste aanbieders van dit type hulp alleen aankloppen met geschillen over aankoop, wonen of met geschillen met je werkgever. Daarnaast zijn de bijkomende kosten, zoals griffierecht of het inschakelen van een expert op een bepaald gebied, voor eigen rekening. In dit overzicht van de Consumentenbond vind je hoeveel dit type hulp bij verzekeraars kost

Bron: AD, Consumentenbond, Juridisch Loket, Justitia, Rijksoverheid