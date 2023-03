theme-icon Geld

Rechter oordeelt: Vattenfall mocht tarieven niet tussentijds verhogen Vandaag

Het was een kopzorgen voor miljoenen Nederlanders met variabele energiecontracten: de constante verhogingen van de energieprijzen. Maar in de Amsterdamse rechtbank heeft een rechter geoordeeld dat dit in strijd is met de wet, schrijft het AD.

Van toezichthouder ACM mogen de tarieven slechts tweemaal per jaar worden gewijzigd: op 1 januari en 1 juli. Er geldt echter een uitzondering ‘bij zeer uitzonderlijke onvoorziene wijzigingen in de marktomstandigheden waardoor het onhoudbaar zou zijn om de tarieven ongewijzigd te laten’.

Die uitzondering was er vorig jaar vanwege de Oekraïne-oorlog, stellen energiebedrijven. De prijzen van gas- en stroom stegen ineens zó snel dat tussentijdse verhogingen in hun ogen onvermijdelijk waren.

Uitspraak

Uit een opmerkelijke, vandaag gepubliceerde uitspraak blijkt dat de rechtbank Amsterdam daar heel anders over denkt. Een Vattenfall-klant kreeg op 22 maart vorig jaar te horen dat haar energietarieven per 1 april fors zouden stijgen. Als verklaring noemde de energiereus de strijd in Oekraïne. Later in het jaar volgden nog meer stijgingen. De vrouw, al sinds 2015 klant bij Vattenfall (voorheen Nuon, red) pikte dat niet en stapte daarop naar de rechter.

Ze wees er onder meer op dat Vattenfall op zijn eigen website vermeldde dat het de tarieven maximaal tweemaal per jaar wijzigt. Daar kwam bij dat de vrouw in zo korte tijd geen tijd had om over te stappen. Energiebedrijven namen nauwelijks nieuwe klanten aan, of deden dat enkel tegen exorbitante tarieven.

Grote gevolgen

De impact betreft bovendien niet alleen Vattenfall, stelt De Nekker. Vrijwel alle energiebedrijven pasten hun tarieven vorig jaar immers vaker dan het maximum van twee aan. Zo heeft hij nog drie andere zaken lopen, onder meer tegen Essent en Energiedirect.nl.

Mogelijk kunnen talloze huishoudens profiteren van de uitspraak. Circa de helft van de acht miljoen Nederlandse huishoudens had begin vorig jaar een variabel contract. Afgelopen najaar was dat al opgelopen tot 56 procent, nu energiebedrijven nauwelijks nog vaste contracten aanboden.

Bron: AD/ANP