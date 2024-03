Rapporteur: geen effectief toezicht online gokaanbieders 02-03-2024 • leestijd 2 minuten • 575 keer bekeken • bewaren

Het toezicht op online gokken door de Kansspelautoriteit is niet effectief, stelt de Nationaal Rapporteur Verslavingen, Arnt Schellekens in Kassa. Aanbevelingen van hem zijn niet doorgevoerd. Toezichthouder Kansspelautoriteit is niet in staat om effectief controle uit te oefenen. De gokbedrijven maken hun zorgplicht niet waar, demissionair minister Weerwind voor Rechtsbescherming stelt dat zijn macht te beperkt is om daaraan iets te veranderen.

De overheid biedt onvoldoende bescherming voor problematische gokverslaafden, stelt Schellekens, die in september vorig jaar aanbevelingen deed om problematisch gokken effectiever aan te pakken met het rapport 'Gokken met Gezondheid'. Die aanbevelingen zijn onvoldoende doorgevoerd, vindt hij.

Minister Weerwind: "U overschat mijn positie"

Om effectief controle op online gokbedrijven uit te kunnen oefenen moeten medewerkers van de Kansspelautoriteit met een andere identiteit in kunnen loggen bij de aanbieders. Met bestaande regelgeving mag dat niet en nieuwe regels vereisen nieuwe wetgeving.

In een interview met Kassa wil minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind niet aangeven of hij bereid is de wet op dat punt aan te scherpen. Hij erkent dat er problemen zijn met de controle en is daarover in gesprek met de Kansspelautoriteit en de aanbieders. Maar zijn macht is beperkt, stelt de minister. “U overschat mijn positie. Die commerciële bedrijven houden zich bijvoorbeeld al niet aan de zorgplicht.”