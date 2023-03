Rapport: "Verhoog belastingen op vlees, vliegen, zuivel en benzine"

Als we in Nederland het klimaatdoel van 2030 willen halen, zal er nog een hoop moeten gebeuren en snel ook. Dat concludeert een studiegroep van ambtenaren van verschillende ministeries. Zij kwamen met een lijst aan maatregelen die werd gemaakt op het verzoek van het kabinet.

Nederland moet volgens het klimaatakkoord van Parijs in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent hebben verlaagd ten opzichte van 1990. Dit kabinet heeft afgesproken om daar 60 procent van te maken, om zo eventuele tegenvallers op te vangen, aldus de NOS .

Om dit doel te behalen moet de uitstoot van gassen als kooldioxide met nog eens 22 megaton naar beneden. De maatregelen in het beleidsadvies geven aan hoe deze reductie kan worden gehaald.

Hiervoor is het volgens de onderzoekers vooral nodig dat er strengere regels komen en vervuilende zaken duurder worden gemaakt.

Volgens de onderzoekers kunnen we veel winnen op het gebied van voedsel. Volgens de NOS geeft het rapport aan dat een verandering van ons consumptiepatroon richting 2050 "onvermijdelijk" is.

Door meer belasting te heffen op vlees en zuivel zouden Nederlanders andere voedselkeuzes maken die beter zijn voor het milieu. Hiernaast moeten we meer voedsel eten met plantaardige eiwitten, maar vooral goed gaan letten op voedselverspilling en hoe we dit tegen kunnen gaan.

Wat er al langere tijd aan zat te komen, wordt nu in het rapport bevestigd. Er moet meer belasting komen op langere vluchten, zo luiden de aanbevelingen.

Hoe verder je vliegt hoe meer belasting je betaalt, omdat je dan een stuk meer vervuiling veroorzaakt. Dat is de gedachte. Met dit extra geld kunnen de vliegmaatschappijen verduurzamen op het gebied van bijvoorbeeld brandstof.

Het rapport geeft ook aan dat er nog het nodige moet gebeuren op het gebied van gasgebruik. De onderzoekers zagen dat de prijsprikkel van de afgelopen tijd heeft gezorgd voor minder gebruik van gas en een snellere neiging om over te stappen op bijvoorbeeld een warmtepomp.

De onderzoekers bevelen aan om in te stellen dat vanaf 2025 elke koopwoning geïsoleerd moet zijn. De isolatie-eisen voor koopwoningen worden stap voor stap aangescherpt. In 2033 zou een koopwoning dan minimaal energielabel B moeten hebben.

In totaal kosten de maatregelen naar schatting 7 miljard euro. Daarnaast stijgen de overheidsinkomsten met zo'n 3,5 miljard. Die zouden kunnen worden gebruikt om de lasten voor burgers en bedrijven te verlichten, aldus de NOS.

Welke maatregelen uiteindelijk worden doorgevoerd, is een politieke keuze. "Er ligt nu een hele menukaart aan mogelijke maatregelen die we kunnen inzetten", zegt minister Jetten (Klimaat en Energie) in een reactie.