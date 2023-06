Rai: aanschaf schone auto aantrekkelijk 22-09-2010 • leestijd 1 minuten • bewaren

Rai Vereniging is tevreden dat de aanschaf van schone en zuinige auto's aantrekkelijk blijft. Deze voertuigen behouden hun vrijstelling van BPM en motorrijtuigenbelasting. Dat heeft de belangenorganisatie voor de autobranche dinsdag gezegd in reactie op de begroting voor 2011.

De vereniging is eveneens te spreken over de subsidie voor personenauto's met een dieselmotor die nu al aan de zogenaamde Euro 6-norm voldoen. ,,Het lijkt erop alsof het overleg dat wij continu voeren met onder meer het ministerie van Financiën zijn vruchten begint af te werpen'', zei Rai-directeur Peter Janssen. ,,Deze lijn zouden we graag door willen zetten met het nieuwe kabinet.'' ANP