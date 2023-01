Rabobank verhoogt tarieven betaalpakketten en wijzigt limiet overboeken Vandaag • leestijd 2 minuten • 240 keer bekeken • bewaren

Particuliere klanten van de Rabobank betalen per 1 april 2023 flink meer voor hun betaalpakketten en – indien van toepassing – voor het ontvangen van papieren afschriften. Ook wijzigt de Rabobank de limiet voor overboeken van 50.000 euro naar 5.000 euro. Toch meer geld overboeken? Dan geldt er vier uur bedenktijd. We zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rij.

Laten we beginnen met de verschillende particuliere betaalpakketten. We noemen de huidige tarieven en we noemen de tarieven die per 1 april 2023 van kracht zijn.

Wat ga ik betalen voor mijn Rabobank-betaalpakket?

De Rabobank onderscheidt de volgende vier pakketten:

Rabo DirectPakket : Huidige prijs: € 2,25 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 2,95 per maand

: Huidige prijs: per maand. Vanaf 1 april 2023: per maand Rabo BasisPakket : Huidige prijs: € 3,70 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 4,45 per maand

: Huidige prijs: per maand. Vanaf 1 april 2023: per maand Rabo TotaalPakket : Huidige prijs: € 5,65 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 6,50 per maand

: Huidige prijs: per maand. Vanaf 1 april 2023: per maand Rabo RiantPakket: Huidige prijs: € 6,25 per maand. Vanaf 1 april 2023: dit € 7,50 per maand

De Extra Betaalrekening gaat € 1,75 per maand kosten, waar het huidige maandtarief € 1,10 bedraagt. Het aanvragen van een nieuwe betaalpas kost € 4,95, behalve voor houders van een Rabo JongerenRekening: zij betalen niets voor een nieuwe pas.

Een extra Raboscanner kost € 19,95 aan administratiekosten en de koersmarge voor zowel betaal- als geldautomaten in vreemde valuta stijgt van 1,2 procent naar 1,4 procent. Dat laatste houdt in dat je voortaan meer betaalt als je in het buitenland met je bankpas betaalt of geld opneemt in een vreemde munteenheid.

Wat ga ik betalen voor mijn papieren rekeningafschriften?

Mensen die toegang hebben tot Rabo Online Bankieren en tóch periodiek een papieren rekeningafschrift willen ontvangen, zijn vanaf 1 april 2023 ook duurder uit. Hieronder de huidige tarieven én de toekomstige tarieven:

Maandafschrift : Huidig tarief: € 0,80 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 1,20 per maand

: Huidig tarief: per maand. Vanaf 1 april 2023: per maand Tweewekelijks afschrift : Huidig tarief: € 1,70 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 2,50 per maand

: Huidig tarief: per maand. Vanaf 1 april 2023: per maand Wekelijks afschrift : Huidig tarief: € 3,60 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 5,40 per maand

: Huidig tarief: per maand. Vanaf 1 april 2023: per maand Afschrift buitenland: Huidig tarief: € 1,70 per maand. Vanaf 1 april 2023: € 2,10 per maand

Wie een kopie van een rekeningafschrift opvraagt, betaalt daar momenteel € 0,80 voor. Vanaf 1 april 2023 wordt dat € 1,20 per kopie.

Rabobank verlaagt de overboekingslimiet

En er is nog een belangrijke wijziging die per 1 april in werking treedt. Dat heeft te maken met de overboekingslimiet. Momenteel kun je per overboeking een bedrag van 50.000 euro overmaken. Deze limiet wordt fors verlaagd, namelijk naar 5.000 euro per overboeking.

Wil je tóch een grotere overboeking doen, bijvoorbeeld omdat je een grote uitgave in de planning hebt staan? Dan moet je zelf je overboekingslimiet verhogen. Het is belangrijk om dat op tijd te doen, want er zit een wachttijd aan verbonden. Is je limiet eenmaal verhoogd, dan moet je vier uur wachten voordat je de overboeking kunt doen. Dat doet de Rabobank naar eigen zeggen om je extra tegen fraude te beschermen.

Ook stuurt de bank je een bericht voordat je limiet wordt overgezet. Meer informatie lees je op de website van de Rabobank.

Bron: Rabobank