Raad voor Volksgezondheid: Overheid moet schulden burger overnemen

Nu al zijn er ruim 600.000 huishoudens met problematische schulden. Kern van het plan is dat gemeenten de schuldeisers afkopen, het restant van de schulden overnemen en met inwoners een betalingsregeling afspreken. Binnen drie jaar moeten zij schuldenvrij zijn. Als zij dat geld toch niet terug kunnen betalen, dan moet de staat daarvoor garant staan via een fonds.

Daarom is er op korte termijn een beleidswijziging nodig, die meer is gericht op preventie en sanering van schulden, en die mensen meer perspectief biedt op een schuldenvrij leven. Daarbij hoort ook dat mensen in een centraal schuldenregister kunnen zien bij wie ze in het krijt staan, zonder dat schuldeisers daar bij kunnen. Daarnaast zouden mensen die uit de schulden zijn langer nazorg moeten krijgen.