Quarantaineplicht mogelijk per mei voor reizigers naar Nederland

25 mrt. 2021 - 9:06

Zelfs als je gevaccineerd bent kunt je nog steeds zelf ziek worden. Dat vertellen 'ze' niet. Vaccinatie is de weg naar vrijheid maar met vaccinatie blijven alle maatregelen gewoon gelden. Heb je Corona relateerde klachten dan moet je alsnog naar de teststraat. Ook dat tweede huisje moet nog even wachten. Als, als, als, als, als we nog even door de zure appel bijten is het einde van tunnel in zicht. Dat zeggen ze ook al een half jaar ......