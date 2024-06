QR-code vervangt de streepjescode in 2027: wat verandert er voor jou? theme-icon Geld • Vandaag • leestijd 2 minuten • 1815 keer bekeken • bewaren

Bliep, bliep. Deze week bestaat de streepjescode vijftig jaar. Maar over niet al te lange tijd gaan we er afscheid van nemen, want vanaf 2027 wordt de streepjescode vervangen. Er komt een QR-code voor in de plaats. Maar waarom eigenlijk? En verandert het iets aan de manier waarop jij boodschappen doet? Dat lees je hier.

Destijds kon met recht worden gesproken van een revolutionaire uitvinding: de streepjescode. Op alle producten in de supermarkt werd een unieke streepjescode aangebracht. Deze streepjescode was gekoppeld aan een voorraadsysteem met daaraan gekoppelde productprijzen.

De kassière moest voortaan slechts de streepjescode scannen en hoefde de prijzen niet langer met de hand in te voeren. Daardoor werd de kans op fouten verminderd én verliep het boodschappen doen een stuk sneller. Kortom, win-win.

Hoe werkt een streepjescode?

In Nederland en België heeft een streepjescode die op artikelen in supermarkten en andere winkels zit vrijwel altijd 13 cijfers. Deze cijferreeks bevat informatie over het betreffende product, zoals informatie over de producent en het land van oorsprong. Daarnaast bevat een streepjescode een flink aantal verticale, zwarte lijnen die in dikte variëren.

Bijna alle winkeliers werken met een voorraadsysteem en ook daarvoor is een streepjescode handig. Als je weet dat van één artikel slechts vijf exemplaren voorradig zijn, wordt de voorraad automatisch aangepast zodra één van deze artikelen wordt gescand en de transactie wordt voltooid. Zo weten ondernemers veel sneller wanneer een product uitverkocht dreigt te raken en kunnen ze tijdig bijbestellen.

Waarom vervangt de QR-code de streepjescode?

Eind 2027 worden alle streepjescodes vervangen door QR-codes. Is daar een belangrijke reden voor? Op zich functioneert de streepjescode nog prima, maar de QR-code heeft een belangrijk voordeel. Er kan meer informatie in worden opgeslagen.

Zo wordt het mogelijk om via de QR-code op het product aanvullende informatie op te vragen over zaken als duurzaamheid, certificaten en indien van toepassing informatie over het recyclen van het betreffende artikel.

Maar er zijn meer mogelijkheden. Zo verklaart een woordvoerder van Albert Heijn tegenover de NOS dat ze van plan zijn om receptentips en informatie over allergieën te delen op de QR-codes. De QR-code is technisch geavanceerder en biedt zowel klanten als winkeliers meer mogelijkheden, is kort samengevat waar het op neerkomt.

Verandert er iets voor jou als consument?

Of er iets voor jou gaat veranderen, ligt eraan hoe je het bekijkt. De verwachting is dat alle scanners in supermarkten en overige winkels ergens eind 2027 geschikt zijn om QR-codes te scannen.

Aan het proces zelf verandert weinig, want het maakt voor jou geen verschil of je een streepjescode scant of een QR-code scant.

Maar mocht je er zelf meer mee willen doen dan puur scannen en afrekenen, dan krijg je die mogelijkheid. Zo kun je de QR-codes bijvoorbeeld al in de supermarkt scannen met je smartphone. Je kunt dan denken aan het opvragen van tips voor bepaalde recepten of informatie inwinnen over allergenen.

Het kán allemaal, maar het is geen verplichting. Strikt genomen hoeft er voor jou als consument dus weinig te veranderen als jij er geen behoefte aan hebt om via QR-codes extra informatie op te vragen.

Lees ook