PVV vindt NS zonder ,,dames en heren´´ niets 27-07-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

De PVV reageert fel op het plan van de NS het ,,dames en heren" bij omroepberichten in treinen en stations te vervangen door het neutrale ,,beste reizigers". De tweede partij van het land spreekt over D66-gedram. De NS is totaal de weg kwijt, twittert PVV-leider Geert Wilders.

D66-mutsen

PVV-Kamerlid Roy van Aalst vraagt de regering er bij de NS op aan te dringen de ,,verantwoordelijke D66-mutsen die dit bedacht hebben" te ontslaan. Met het vrijgekomen geld kunnen dan de echte problemen op het spoor worden aangepakt, zoals de vele vertragingen en de mishandelingen van conducteurs, aldus Van Aalst.

Weigeren mee te werken

De PVV´er wil ook weten wat er gebeurt met NS-personeel dat weigert mee te werken. Zijn partij kan zich goed voorstellen dat conducteurs en machinisten het belachelijk vinden om zich verplicht genderneutraal te uiten, zo stelt hij verder. ANP