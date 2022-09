PvdA en GL: “Prijsplafond voor energie nú nodig.” Vandaag • leestijd 2 minuten • 562 keer bekeken • bewaren

Jesse Klaver (GroenLinks) en Atje Kuiken (PvdA) pleiten voor een prijsplafond voor energie, om huishoudens zo te compenseren voor de hoge energiekosten van het moment. Dat voorstel deden ze gisteravond bij Op1.

Atje Kuiken: “Ons voorstel is om deze mensen nog dit jaar te helpen en voor het komende halfjaar voor de energieprijzen een prijsplafond in te stellen.” Er wordt in het voorstel uitgegaan van gemiddeld gebruik.

Aan de hand daarvan wordt een maximumprijs wordt opgesteld. Dit zorgt ervoor dat je soms nog wel honderden euro’s minder kwijt bent aan je energierekening.

“Oplossing is nú nodig”

Kuiken stelt dat deze maatregel nodig is omdat het kabinet niks voor de groep mensen heeft geregeld die nú in de problemen komen. “Wij denken dat mensen nu al in grote ellende en armoede terechtkomen. Wij zoeken naar mogelijkheden om dat te voorkomen en dit is ons concrete voorstel.”

Het gat dichten

Klaver benadrukt dat er wordt afgegaan op de individuele situatie van mensen, en dat niet voor iedereen hetzelfde maximumbedrag gaat gelden. “Bij een gemiddeld verbruik van 1200 m3 gas en 2500 kWh aan elektriciteit betaal je nu zo’n 400 euro. Bij onze plannen zou dat teruggaan naar 240 euro.”

Ondanks dat in dit geval dus sprake zou zijn van een daling in kosten van 160 euro, blijft er nog steeds een flink bedrag over. Het energieplafond is dan ook voornamelijk bedoeld om het gat te dichten.

Klaver: Geen lange termijnvisie

Volgens Klaver probeert het kabinet namelijk van alles maar zet dat geen zoden aan de dijk. “Ze zijn als het ware aan het hozen, maar het water blijft maar in de boot lopen door de stijgingen. Als we het gat nu niet dichten worden er miljarden ingezet, maar staan we aan het begin van volgend jaar weer voor een probleem.”

Extra hulp via de belastingen

Met de maatregel kunnen huishoudens, afhankelijk van het verbruik, rekenen op een afname van zo’n veertig procent in kosten. Mocht deze maatregel alsnog niet voldoende zijn? Dan blijft er volgens Klaver ruimte over om in deze individuele gevallen bij te springen via de belastingen.