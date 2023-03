Productwaarschuwing: Yakso Dahl- Indiase linzensoep kan glas bevatten

Er is een terugroepactie gestart voor soep die is verkocht door supermarktketen Ekoplaza. Het gaat om het product ‘Yakso Dahl- Indiase linzensoep’. Hierin kunnen stukjes glas zitten.

Let dus goed op of je dit product niet nog ergens in de kast hebt staan. Je kan de potjes Yakso Dahl met genoemde datum terugbrengen naar de winkel. Je krijgt hiervoor het aankoopbedrag geretourneerd.