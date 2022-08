Productwaarschuwing: Trek fietsmodellen en stuur

Fabrikant Trek is een terugroepactie gestart voor de Speed Concept fiets, de Émonda fiets en de Aeolus stuur/stuurpen-combo. Bij het gebruik van deze producten is er risico op het doorzakken van het stuur, met mogelijk (ernstig) letsel tot gevolg.

De terugroepactie geldt voor de 2022 Speed Concept SLR fiets , de 2021-2022 Émonda SLR fiets en de 2020-2022 Bontrager Aeolus RSL VR-C stuur/stuurpen-combo . Het betreft bij de Speed Concept en de Émonda fietsen alle fietsen, inclusief de Project One en standaardmodellen, in elke kleur. Bij de Bontrager stuur/stuurpen-combo gaat het om alle los verkochte exemplaren.

Als u deze fiets heeft of deze stuur/stuurpen-combo heeft, gebruik deze fiets dan niet meer . Neem uw fiets mee naar uw Trek-dealer. Deze zal de Speed Concept fietsen voorzien van een vervangend stuur, inclusief stuurlint en montage. Voor de Émonda fietsen en los verkochte Bontrager Aeolus stuur/stuurpen-combo zult u eerst een tijdelijk stuur krijgen, totdat de verbeterde versie beschikbaar is. Het tijdelijke stuur mag u houden.

Als extra tegemoetkoming krijgt u bij uw Trek-dealer een winkeltegoedbon van €100 voor aanschaf van een Trek- of Bontragerproduct in 2022. Voor meer informatie over deze terugroepactie kunt u contact opnemen met de Trek klantenservice via telefoonnummer 088 – 45 00 600.