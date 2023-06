Productwaarschuwing: stukjes plastic in Johma Surinaamse eisalade

Fabrikant Johma is een terugroepactie gestart voor Johma Surinaamse eisalade. In het product kunnen stukjes plastic zitten. De terugroepactie geldt voor de verpakkingen Johma Surinaamse eisalade 175 gram met de streepjescode 8710506039108 en THT datum 06-07-2023.

In de salade in deze verpakkingen kunnen stukjes plastic zitten. Eet de salade niet op. Breng het product NIET terug naar de supermarkt, maar gooi de inhoud weg en stuur de verpakking naar:

Voor meer informatie over deze terugroepactie kun je contact opnemen met Johma Consumentenservice via 053 – 537 34 00 (op werkdagen bereikbaar van 08.30u tot 17.00u) of via de mail: consumentenservice.losser@signaturefoods.com.