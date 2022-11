Productwaarschuwing: Plus lekkerste appeltaart

Door een productiefout kunnen er stukjes hard plastic in de 'lekkerste appeltaarten' van supermarktketen Plus zitten. Daarom is de supermarkt een terugroepactie begonnen.

Wilt u meer informatie over de terugroepactie van PLUS Lekkerste Appeltaart? Neem dan contact op met de Consumentenservice van PLUS via telefoonnummer 0800 – 222 44 43. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00u tot 19.00u en op zaterdag van 09.00u tot 16.00u.