Productwaarschuwing: pas op voor stukjes metaal in deze drie etenswaren • Vandaag • leestijd 2 minuten • 2970 keer bekeken • bewaren

Opgelet: liefst drie producten zijn op het zelfde moment teruggeroepen omdat ze stukjes metaal kunnen bevatten en er gevaar is voor inwendig letsel. Het gaat om de Lenteburger La Vie est Belle, Allos Farm Vegetables Spinach Pine Nuts van Ekoplaza en de Groentespread Spinazie van Zonnatura.

La Vie est Belle Lenteburger

Supermarktketens Odin en Ekoplaza melden de terugroepactie van de Lenteburger van het merk La Vie est Belle. In het product is spinazie verwerkt waar stukjes metaal in kunnen zitten. Dit kan leiden tot (inwendig) letsel.

De terugroepactie geldt voor de La Vie est Belle Lenteburger met de volgende houdbaarheidsdatums:

05-06-2023

09-06-2023

12-06-2023

16-06-2023

19-06-2023

22-06-2023

26-06-2023

29-06-2023

In deze Lenteburger kunnen stukjes metaal zitten. Het product is niet geschikt voor consumptie. Stukjes metaal in voedsel kunnen leiden tot inwendig letsel.

Heb je deze Lenteburger gekocht en heeft deze de gemelde houdbaarheidsdatum? Eet deze burger dan niet op. Breng het product terug naar de winkel waar je het hebt gekocht. Het aankoopbedrag krijg je terug. Heeb je het product online gekocht? Neem dan contact op met de klantenservice voor de verdere afhandeling van deze terugroepactie.

Voor meer informatie over deze terugroepactie kun je contact opnemen met de klantenservice van Ekoplaza via info@ekoplaza.nl of de klantenservice van Odin via service@odin.nl.

Allos Farm Vegetables Spinach Pine Nuts

Supermarktketen Ekoplaza meldt de terugroepactie van Allos Farm Vegetables Spinach Pine Nuts. In het product kunnen stukjes metaal zitten. Dit kan leiden tot (inwendig) letsel.

De terugroepactie geldt voor de Allos Farm Vegetables Spinach Pine Nuts in potje 135 gram met houdbaarheidsdatum 03-02-2024.

Omdat er in dit product stukjes metaal kunnen zitten, is dit product niet geschikt voor consumptie. Het metaal kan leiden tot inwendig letsel.

Heb je deze groentespread van Allos gekocht? Eet deze dan niet op. Je kunt het product terugbrengen naar de winkel.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de klantenservice van Ekoplaza via info@ekoplaza.nl.

Zonnatura Groentespread Spinazie

De derde terugroepactie betreft de Groentespread Spinazie van fabrikant Zonnatura. Ook in dit product kunnen stukjes metaal zitten.

De terugroepactie wordt gedaan voor de Zonnatura Groentespread met houdbaarheidsdatums 20-02-2024, 27-03-2024 en 16-04-2024. De houdbaarheidsdatum vind je op de rand van de deksel.

Heb je de Zonnatura Groentespread Spinazie met één van de genoemde houdbaarheidsdatums, eet het product dan niet (meer).

Stuur de deksel van het product naar onderstaand adres:

Wessanen Benelux

Postbus 12795

1100AT Amsterdam

Vermeld je voor- en achternaam en je IBAN bankrekeningnummer, zodat Wessanen Benelux, het moederbedrijf van Zonnatura, de compensatie kan afhandelen.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met klantenservice@wessanen.com.