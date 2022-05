Productwaarschuwing: mogelijk metaal in baguettes DekaMarkt

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor de mogelijke aanwezigheid van metaal in voorgebakken baguettes van supermarkt DekaMarkt.

Klanten die het product gekocht hebben, kunnen het terugbrengen naar de winkel. Zij krijgen hun geld terug. Een aankoopbon is niet nodig.

Voor meer informatie kunnen klanten contact opnemen met de klantenservice via 088-3135555 of via DekaMarkt.nl