Problemen bij NS maken reizen met een beperking "haast onmogelijk" Vandaag • leestijd 2 minuten • 78 keer bekeken • bewaren

Door het personeelstekort en de overvolle en te korte treinen is het voor mensen met een beperking haast onmogelijk om nog met de trein te reizen. Belangenorganisatie Ieder(in) luidt in gesprek met NU.nl de noodklok. NS vindt het vervelend, maar ziet zo gauw geen oplossing. Wel zegt het spoorwegbedrijf voor een oplossing op de lange termijn “in gesprek te zijn met andere organisaties.”

Veel mensen pakken momenteel de auto in plaats van de trein, door de grote kans op treinuitval en veel te volle treinen. Maar voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking is de auto meestal geen optie, omdat ze niet zelf kunnen rijden.

Reizen met de trein voor mensen met een beperking “bijna niet te doen”

Ook reizen met de trein is voor hen op dit moment bijna niet te doen, zegt Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een lichamelijke handicap, verstandelijke beperking en chronische ziekte. En onder normale omstandigheden is dat al lastig voor hen, omdat ze vaak hulp nodig hebben bij het in- en uitstappen en er een lift aanwezig moet zijn.

Áls ze nu al een plekje kunnen vinden in de trein, dan is die hulp er vaak niet. Hierdoor worden mensen met een beperking extra hard geraakt en missen zij afspraken met familie, werk of zorg, constateert de belangenclub.

NS heeft geen oplossing voor het probleem

De NS bevestigt dat het personeelstekort inderdaad leidt tot grotere problemen voor mensen met een beperking. "Momenteel is de reisassistentie en toegankelijkheid op stations niet wat reizigers van ons gewend zijn. Dat vinden we heel vervelend, en dat spijt ons ook", zegt een NS-woordvoerder tegen NU.nl.

Het OV-concern werkt samen met externe partijen om reisassistentie nu op tweehonderd van de vierhonderd stations in Nederland mogelijk te maken, maar ook die hebben te maken met personeelstekorten.

NS: Er is een compensatieregeling beschikbaar, over oplossing op lange termijn in gesprek

NS zegt compensatieregelingen beschikbaar te stellen voor reizigers met een beperking die de trein moeten missen vanwege uitval van reisassistentie. Voor de langere termijn bespreekt het bedrijf dit probleem met partnerorganisaties, andere OV-aanbieders en de overheid.