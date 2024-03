Problemen bij Beddenplein: ontevreden klanten en veel klachten theme-icon Geld • Gisteren • leestijd 3 minuten • 563 keer bekeken • bewaren

De afgelopen maanden regent het klachten over beddenwinkel Beddenplein. Heb bedrijf komt levertijden niet na, en van geannuleerde bestellingen wordt de aanbetaling niet terugbetaald. Gedupeerden Carla en Tamara hebben in oktober 2023 een boxspring besteld, maar van leveren komt het niet. Ook de Consumentenbond waarschuwt voor Beddenplein. Wat is er bij het bedrijf aan de hand? En wat kunnen gedupeerde consumenten doen?

De boxsprings die Carla en Tamara in oktober vorig jaar bestelden, zouden in december worden geleverd. Maar dat de levering niet doorgaat, ontdekten ze pas nadat ze zélf contact opnamen over de leverdatum.

Tamara: "Dat het een keer uitgesteld wordt, kan ik nog wel accepteren. Dat kan gebeuren". De nieuwe leverdatum is echter maar liefst zeven weken later. En erger nog: ook eind januari wordt haar bed niet geleverd.

Carla heeft haar bestelling uiteindelijk geannuleerd toen er maar niet geleverd werd: "Ik moest ruimte maken, en had m’n oude bed weggedaan. Ik sliep in de winter op een matras op de grond, en dat is niet fijn. Ik wilde niet nog eens zes tot acht weken wachten op een bed."

Consumentenbond waarschuwt: "Er gaat veel mis bij Beddenplein"

Carla en Tamara zijn niet de enigen met klachten over Beddenplein. Bij de Consumentenbond zijn zó veel klachten binnengekomen dat de consumentenorganisatie zich onlangs genoodzaakt voelde om voor het bedrijf te waarschuwen.

Woordvoerder Gerard Spierenburg van de Consumentenbond vertelt wat er allemaal mis gaat bij Beddenplein. “Ze hanteren een terugbetaaltijd van 30 dagen, en dat mag helemaal niet, want dat moet binnen 14 dagen. Daarnaast is de levertijd heel lang, en wordt die vaak uitgesteld."

Hij vervolgt: "Ook de communicatie is beneden alle peil. Soms wordt er helemaal niet geleverd, en als er wel geleverd wordt, is de bestelling incompleet. Er gaat dus veel mis bij Beddenplein."

Aanbetalingen worden niet terugbetaald

Veel gedupeerden hebben een flinke aanbetaling gedaan bij Beddenplein. De reacties in de mailbox van Kassa en op bijvoorbeeld Trustpilot liegen er niet om. De gedupeerden in de uitzending van Kassa hebben 500 euro en 1100 euro aanbetaald.

Volgens Gerard Spierenburg van de Consumentenbond is dat onnodig. Hij geeft aan dat het doen van een aanbetaling eigenlijk alleen nodig is bij maatwerk. Als er géén sprake is van maatwerk mag een winkel wél om een aanbetaling vragen, maar hoef je daar als consument niet in mee te gaan.

Bij gewone producten is zijn advies om geen aanbetaling te doen, of in ieder geval zo weinig mogelijk aan te betalen. Beddenplein hanteert een andere regel. "Ik mocht in principe een bedrag kiezen, maar het mocht niet te laag zijn", vertelt Tamara.

Reactie Beddenplein

Veel gedupeerden klagen over de gebrekkige communicatie vanuit Beddenplein. Zo wordt de telefoon niet opgenomen, en worden mails niet beantwoord. Toch krijgt de redactie van Kassa snel antwoord op onze mail. Ze willen niet naar de studio komen om in de uitzending een toelichting te geven.

De woordvoerder van Beddenplein laat ons telefonisch wel weten dat Beddenplein heel erg is geschrokken van de situatie en er alles aan doet om de problemen zo snel mogelijk op te lossen. Kassa vraagt herhaaldelijk op welke termijn klanten deze oplossingen van het bedrijf kunnen verwachten Daarop vertelt de woordvoerder dat ze verwacht dat er over twee weken veel meer duidelijk zal zijn.

Beddenplein gaat een bericht sturen naar al haar klanten, met daarin ook een nieuw mailadres waar gedupeerde klanten zich kunnen melden als ze nog geld of een bed tegoed hebben. Kassa houdt de zaak in de gaten. Wordt binnenkort ongetwijfeld vervolgd.

Lees hieronder de volledige, integrale reactie van Beddenplein.

Beddenplein biedt excuses aan en werkt aan verbeteringen Reactie Beddenplein (15 maart 2024)

Beddenplein.nl is echt geschrokken van de klachten die zij hebben gekregen en de aandacht in de media. Ze vinden dit heel erg en bieden hun oprechte excuses aan voor de problemen die hun klanten hebben ervaren.



Beddenplein.nl wil altijd dat hun klanten blij zijn met de service en de producten. Maar, ze zien nu dat dit niet altijd goed is gegaan. Ze begrijpen dat klanten boos en teleurgesteld zijn door late leveringen en dat het moeilijk was om hen te bereiken. Ze zijn nu hard aan het werk om te zorgen dat dit in de nabije toekomst beter gaat. Beddenplein.nl is een onderzoek gestart naar haar processen, van de aanvraag van een klant, het bezorgen tot hoe er met klanten wordt gesproken, om te zorgen dat dit gaat verbeteren en in de toekomst niet meer gaat gebeuren.



Beddenplein.nl benadrukt het belang van het individueel bekijken en behandelen van klachten van klanten die direct getroffen zijn. Klanten die nog geen contact hebben gehad met het bedrijf worden aangemoedigd om zich te melden via



