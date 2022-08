Privacywetgeving moet veranderen, zeggen zorgverzekeraars 18-07-2022 • leestijd 2 minuten • 2710 keer bekeken • bewaren

De huidige privacywetgeving zorgt ervoor dat mensen niet de juiste zorg krijgen, omdat ze vaak niet weten voor welke diensten of zorg zij in aanmerking komen. Omdat de verzekeraars dit nu niet mogen inzien, wachten patiënten onnodig lang op een operatie of weten niet dat ze recht hebben op een therapie of behandeling, zo schrijft het AD.

Een zorgverzekeraar mag een specifieke patiënt die in de rij staat voor een geplande operatie niet actief benaderen om te kijken of die ergens anders sneller terecht kan. Sterker nog, de verzekeraar mag de wachtlijst niet eens inzien. Ook mogen zorgverzekeraars een verzekerde met een hartkwaal niet wijzen op een handige cursus hierover in het aanvullend pakket. Want het is uit den boze om te registreren wie er hartpatiënt is.

Zorgnota

Zorgverzekeraars mogen medische gegevens van verzekerden alleen maar gebruiken om de zorgnota te controleren, te kijken of die past bij het pakket en te checken of de zorgverlener de gedeclareerde zorg mag verlenen. "De privacy van verzekerden is een groot goed en wij moeten en willen daar zorgvuldig mee omgaan", benadrukt directeur Petra van Holst van Zorgverzekeraars Nederland. "Maar wanneer gaat het om een individueel belang en wanneer is er sprake van een breder maatschappelijk belang, dat de beschikbaarheid van meer informatie rechtvaardigt?"

Wat is gewenst?

Belangenorganisatie Privacy First roept zorgverzekeraars en politici op eerst de afweging te maken of wijziging van de privacywetgeving wel gewenst is. "Iedereen roept makkelijk dat de wet maar aangepast moet worden”, zegt voorzitter Paul Korremans. "Verzekeraars zitten al op een berg gegevens en hoe meer informatie ze binnenhalen, hoe meer verantwoordelijkheden ze zich op de hals halen om die data te beschermen. Kunnen ze dat aan? Daarnaast is de verleiding heel groot om informatie voor andere doelen te gebruiken. Want onthoud: zorgverzekeraars zijn geen bedrijven, maar ook geen overheden.”

Bron: AD/ANP