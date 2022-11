theme-icon 25-65

Privacytip: Zo vind én verwijder je oude, niet-gebruikte accounts

Sommige websites en apps vereisen dat bezoekers er een account aanmaken om bepaalde informatie te kunnen raadplegen of gebruik te maken van een dienst. Maar als je zo’n site of app slechts één keer gebruikt, kun je makkelijk vergeten dat je er een account hebt. Dit soort sluimerende accounts die achterblijven, vormen in potentie een privacy gevaar, helemaal als het er meerdere zijn. Hoe vind je de accounts van deze vergeten websites en apps om ze te verwijderen? Volg deze tips!

Het is makkelijk te vergeten dat je ooit een account hebt aangemaakt voor een website waar je misschien maar een of twee keer gebruik van hebt gemaakt. Maar zelfs als je de website al jaren niet meer hebt bezocht, kan het uit privacy- en veiligheidsoverwegingen nuttig zijn om deze accounts op te sporen en te verwijderen

Datalekken alom

Datalekken komen regelmatig voor. En wist je dat bedrijven wettelijk gezien niet eens altijd verplicht zijn om jou van een datalek op de hoogte te stellen? Omdat je niet altijd weet of jouw gegevens op straat zijn komen te liggen, is het verstandig om de risico’s zo veel mogelijk te beperken: gebruik bijvoorbeeld niet dezelfde combinatie van gebruikersnaam en wachtwoord op meer dan één platform. Hoe meer van dit soort kruimelsporen je achterlaat, hoe risicovoller het in potentie is. Hoog tijd dus om à la Marie Kondo je accountlijst op te ruimen.

Just Delete Me

Een handige online tool is justdelete.me. Deze website houdt een lijst bij van verschillende websites die je zonder account niet (goed) kunt gebruiken en geeft instructies over hoe je bij desbetreffende site het beste je account kan verwijderen. Scroll eens door de lijst en wellicht gaat er bij de namen al een lichtje branden.

Op zoek naar je username

Een volgende stap is om je gebruikersnaam of -namen via zoekmachines als Google op te zoeken: wie weet vind je zo nog een vergeten account. Wellicht dat je deze verouderde naam niet meer gebruikt, maar dat oude vragen op bijvoorbeeld een forum nog wel onder deze naam te vinden zijn. Ook je naam en emailadres zijn op te zoeken via Google. Vergeet dan niet om aanhalingstekens om je zoektermen te zetten. Dit zorgt ervoor dat Google alleen de resultaten ophaalt die exact overeenkomen met je zoekopdracht.

Het kan lonen om dezelfde zoekopdracht door verschillende zoekmachines te halen zoals Bing en DuckDuckGo. Verschillende zoekmachines indexeren bepaalde pagina’s op andere momentopnames. Dus wellicht dat er andere resultaten naar boven komen.

Spit door je mailbox

Communicatie van websites, apps en andere diensten opzoeken in je inbox kan zijn vruchten afwerpen. Zoek bijvoorbeeld naar termen als “welkom”, “nieuw account” of “bevestig uw email”. Ook de Engelse vertalingen zoals van deze zoekopdrachten, zoals ‘email confirmation,’ kunnen lonen.

Opgeslagen wachtwoorden

De meeste browsers hebben tegenwoordig een wachtwoordmanager ingebouwd. Dit maakt ook voor een handig overzicht van een goed aantal websites waar je een account voor hebt gemaakt. Je vindt deze wachtwoordlijst als volgt:

In Google Chrome:

Ga rechtsboven naar de drie puntjes

Klik op Instellingen

Ga naar het kopje ‘Automatisch invullen’

Druk tot slot op ‘Wachtwoordmanager’

In Firefox:

Ga rechtsboven naar de drie streepjes

Klik op ‘Wachtwoorden’

In Safari:

Ga linksboven naar het ‘Safari’-menu

Druk op ‘Voorkeuren’

Druk tot slot op ‘Wachtwoorden’

Voor Applegebruikers:

Ga naar ‘Systeemvoorkeuren’

Vervolgens naar ‘Wachtwoorden’

Controleer gekoppelde Google- en Facebookaccounts

Veel websites hebben tegenwoordig de mogelijkheid om ergens in te loggen door je Google- of Facebookaccount te koppelen. Allebei deze platformen registreren wanneer dit gebeurt. Deze lijsten vind je hier:

Op Facebook (in een browser):

Ga rechtsboven naar ‘Account’

Druk op ‘Instellingen en privacy’

Druk op ‘Instellingen’

Ga aan de linkerkant naar ‘Apps en websites’

In je Google-account:

Open een Google-pagina en klik rechtsboven op je profielfoto

Druk op ‘Je Google-account beheren’

Druk links op ‘Beveiliging’

Onder het kopje ‘Apps van derden met accounttoegang’ druk je op ‘Toegang door derden beheren’.

Whats My Name en Have I Been Pwned

Ook deze tools zijn erg handig om verloren accounts boven water te halen. Whatsmyname.app is een handige tool waarbij je je username door een speciale zoekmachine haalt en laat zien bij welke websites deze username bekend is.

Tot slot kun je gebruik maken van HaveIBeenPwned, een website die je kan vertellen of je emailadres deel heeft uitgemaakt van een datalek. Hoewel het kwaad mogelijk al geschied is, kun je op deze manier alsnog oude accounts opsporen en verwijderen om zo mogelijk nog de schade te kunnen beperken.

Bron: Consumerreports/Topreviews/Autoriteit Persoonsgegevens